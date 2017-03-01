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Министерство обороны информирует
01.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
С 1 по 2 марта в командовании сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь проходит конференция представителей вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Сербия по вопросам общего замысла проведения многонационального тактического учения «Славянское братство — 2017».
Главная цель данного учения — подготовка и ведение специальных действий совместными подразделениями вооруженных сил трех стран в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом.
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С 1 по 2 марта в командовании сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь проходит...
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