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Министерство обороны информирует

01.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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С 1 по 2 марта в командовании сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь проходит конференция представителей вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации и Республики Сербия по вопросам общего замысла проведения многонационального тактического учения «Славянское братство — 2017».

Главная цель данного учения — подготовка и ведение специальных действий совместными подразделениями вооруженных сил трех стран в ходе выполнения задач по борьбе с терроризмом.

 
 
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С 1 по 2 марта в командовании сил специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь проходит...

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