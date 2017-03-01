На днях личный состав одного из подразделений 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра, которое сформировано из числа военнообязанных, призванных из запаса, выполнив учебно-боевые задачи и показав высокие результаты в боевой подготовке, покинул 230‑й общевойсковой полигон Обуз-Лесновский. Был совершен 200‑километровый марш в 969‑ю базу резерва танков. Осуществляется передача бронетехники специалистам базы.



…Еще до рассвета бронетранспортеры в парке боевых машин полигона были тщательно обслужены и подготовлены к маршу. Командиры взводов и рот убедились в исправности техники. Машины военной автоинспекции уже ожидали начала выдвижения колонны у контрольно-пропускного пункта…

— 200‑километровый марш — мероприятие серьезное. С учетом того что вверенная нам техника еще не преодолевала подобные расстояния, это будет настоящим испытанием, — отметил майор Юрий Антипюк. — Уверен, что с поставленной задачей справимся. Наши специалисты показали высокий уровень владения техникой еще на этапе учебно-боевых стрельб.

Прогноз офицера сполна подтвердился на деле. В назначенный срок колонна достигла конечного пункта маршрута.

— Марш прошел успешно, все машины преодолели это немалое расстояние, — рассказал заместитель командира 969 брт по вооружению подполковник Александр Ячник. — В настоящее время мы занимаемся приемом и обслуживанием прибывшей техники.

Старший лейтенант Ян Горбанюк, «Ваяр», фото автора