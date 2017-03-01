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Завершая обучение
01.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Курсанты 114‑й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы вышли на финишную прямую в ходе освоения трехмесячной программы обучения. Вчера у них началась экзаменационная сессия.
Им предстоит сдать единый комплексный экзамен по специальной и тактико-специальной подготовке. Уровень знаний и практических навыков курсантов, обучавшихся по 17 специальностям, оценивает экзаменационная комиссия, которую возглавил первый заместитель начальника главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил полковник Валерий Бойко.
Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр»
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Курсанты 114‑й гвардейской школы по подготовке прапорщиков и специалистов продовольственной службы вышли...
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