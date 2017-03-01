Недавно в автошколе Борисовской объединенной организационной структуры ДОСААФ успешно прошло переподготовку около трех десятков курсантов из 59‑й школы подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники и ремонтных подразделений 72 ОУЦ.



Помимо водителей в погонах, профессиональную подготовку в местной организации оборонного общества проходят сегодня две группы обучаемых призывного возраста. Чтобы стать профессиональными водителями категорий В и С, тридцать молодых парней практически с нуля изучают Правила дорожного движения, принцип устройства и эксплуатации грузовых и легковых автомобилей. Прошедшие тщательный отбор по состоянию здоровья и морально-деловым качествам в военном комиссариате Борисовского и Крупского районов, они после четырехмесячного обучения и успешной сдачи экзаменов уже в мае пополнят строй военных водителей в автомобильных подразделениях белорусской армии.

Как отметил председатель Борисовской объединенной оргструктуры ДОСААФ полковник в отставке Владимир Карташов, созданы хорошие условия для качественной подготовки и переподготовки всех курсантских групп на современной учебно-материальной базе. В распоряжении курсантов — автодром и тренировочные площадки для приобретения практических навыков вождения транспортных средств.

Стоит добавить, что Борисовская объединенная организационная структура ­ДОСААФ практически ежегодно занимает одно из лидирующих мест среди подобных учебных заведений оборонного общества в Минске и Минской области по подготовке и переподготовке водительского состава.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора