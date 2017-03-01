﻿ Стать водителем хочу!... 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Стать водителем хочу!..

01.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Недавно в автошколе Борисовской объединенной организационной структуры ДОСААФ успешно прошло переподготовку около трех десятков курсантов из 59‑й школы подготовки специалистов по эксплуатации автомобильной техники и ремонтных подразделений 72 ОУЦ.

Помимо водителей в погонах, профессиональную подготовку в местной организации оборонного общества проходят сегодня две группы обучаемых призывного возраста. Чтобы стать профессиональными водителями категорий В и С, тридцать молодых парней практически с нуля изучают Правила дорожного движения, принцип устройства и эксплуатации грузовых и легковых автомобилей. Прошедшие тщательный отбор по состоянию здоровья и морально-деловым качествам в военном комиссариате Борисовского и Крупского районов, они после четырехмесячного обучения и успешной сдачи экзаменов уже в мае пополнят строй военных водителей в автомобильных подразделениях белорусской армии.

Как отметил председатель Борисовской объединенной оргструктуры ДОСААФ полковник в отставке Владимир Карташов, созданы хорошие условия для качественной подготовки и переподготовки всех курсантских групп на современной учебно-материальной базе. В распоряжении курсантов — автодром и тренировочные площадки для приобретения практических навыков вождения транспортных средств.

Стоит добавить, что Борисовская объединенная организационная структура ­ДОСААФ практически ежегодно занимает одно из лидирующих мест среди подобных учебных заведений оборонного общества в Минске и Минской области по подготовке и переподготовке водительского состава.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно в автошколе Борисовской объединенной организационной структуры ДОСААФ успешно прошло...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Из-за оттепели в Минской области запретили выходить на лед
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика