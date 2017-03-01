﻿ Работа с людьми – по душе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Работа с людьми – по душе

01.03.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

С заместителем командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона по идеологической работе гвардии майором Владимиром Бобриком мы познакомились на Осиповичском полигоне. Гремели залпы орудий, подразделения 310‑й гвардейской группы артиллерии отрабатывали навыки боевой стрельбы. В составе расчетов в основном были граждане, проходящие военную службу в резерве.

— Родом я из Минской области, из города Воложина, — рассказал Владимир. — В школе учился в военно-патриотическом классе, сомнений по поводу выбора профессии у меня не было. В школу к нам приезжали преподаватели из Военной академии — принимали тесты по физике, математике и другим предметам. Из нашего класса в 2003 году в академию поступило большинство ребят.

На факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения решил поступать по совету друзей, окончивших школу раньше меня. Они гордились своей военной специальностью, рассказывали о ней так увлекательно, что мне поневоле захотелось освоить весь спектр артиллерийского вооружения белорусской армии: самоходные орудия, минометы, реактивные установки залпового огня… И вот уже молодым лейтенантом я еду к первому месту службы — тогда в 103‑ю отдельную гвардейскую мобильную бригаду.

В Витебске Владимир Бобрик был назначен на должность командира взвода управления дивизиона САУ 2С9. А спустя год его служба продолжилась в 310‑й гвардейской группе артиллерии 120 омбр. Еще через год он стал старшим офицером на батарее в гаубичном самоходном артиллерийском дивизионе 2С19, в нем же командовал батареей…

— Как видите, мне довелось служить на разных артиллерийских системах, — отметил Владимир. — Кстати, еще с курсантских времен больше всего понравилась буксируемая гаубица Д‑30. Ее ценят за простоту эксплуатации, безотказность, удобство в транспортировке и дальнобойность.

В сентябре будет уже три года, как гвардии майор Владимир Бобрик служит в должности заместителя командира дивизиона по идеологической работе. Работа с людьми ему по душе. Конечно, немало времени приходится уделять и работе с документами, вырос уровень ответственности за личный состав, необходимо общаться с родителями военнослужащих, больше вникать в нужды подчиненных. Одна из немаловажных задач — работа в военных комиссариатах, где призывников отбирают для воинской части по специальности.

Немало усилий вложил в подготовку личного состава и достижение высоких результатов бывший командир дивизиона гвардии подполковник Дмитрий Дорошко, который недавно вступил в должность заместителя командира 310‑й гвардейской группы артиллерии. В прошлом учебном году дивизион занял первое место среди артиллерийских подразделений Северо-Западного оперативного командования и второе в Вооруженных Силах.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С заместителем командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона по идеологической работе...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Пять лет колонии получил дагестанец, который за 1,5 тысячи евро помог чеченцам перейти границу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика