С заместителем командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона по идеологической работе гвардии майором Владимиром Бобриком мы познакомились на Осиповичском полигоне. Гремели залпы орудий, подразделения 310‑й гвардейской группы артиллерии отрабатывали навыки боевой стрельбы. В составе расчетов в основном были граждане, проходящие военную службу в резерве.

— Родом я из Минской области, из города Воложина, — рассказал Владимир. — В школе учился в военно-патриотическом классе, сомнений по поводу выбора профессии у меня не было. В школу к нам приезжали преподаватели из Военной академии — принимали тесты по физике, математике и другим предметам. Из нашего класса в 2003 году в академию поступило большинство ребят.



На факультет ракетных войск и артиллерии и ракетно-артиллерийского вооружения решил поступать по совету друзей, окончивших школу раньше меня. Они гордились своей военной специальностью, рассказывали о ней так увлекательно, что мне поневоле захотелось освоить весь спектр артиллерийского вооружения белорусской армии: самоходные орудия, минометы, реактивные установки залпового огня… И вот уже молодым лейтенантом я еду к первому месту службы — тогда в 103‑ю отдельную гвардейскую мобильную бригаду.

В Витебске Владимир Бобрик был назначен на должность командира взвода управления дивизиона САУ 2С9. А спустя год его служба продолжилась в 310‑й гвардейской группе артиллерии 120 омбр. Еще через год он стал старшим офицером на батарее в гаубичном самоходном артиллерийском дивизионе 2С19, в нем же командовал батареей…

— Как видите, мне довелось служить на разных артиллерийских системах, — отметил Владимир. — Кстати, еще с курсантских времен больше всего понравилась буксируемая гаубица Д‑30. Ее ценят за простоту эксплуатации, безотказность, удобство в транспортировке и дальнобойность.

В сентябре будет уже три года, как гвардии майор Владимир Бобрик служит в должности заместителя командира дивизиона по идеологической работе. Работа с людьми ему по душе. Конечно, немало времени приходится уделять и работе с документами, вырос уровень ответственности за личный состав, необходимо общаться с родителями военнослужащих, больше вникать в нужды подчиненных. Одна из немаловажных задач — работа в военных комиссариатах, где призывников отбирают для воинской части по специальности.

Немало усилий вложил в подготовку личного состава и достижение высоких результатов бывший командир дивизиона гвардии подполковник Дмитрий Дорошко, который недавно вступил в должность заместителя командира 310‑й гвардейской группы артиллерии. В прошлом учебном году дивизион занял первое место среди артиллерийских подразделений Северо-Западного оперативного командования и второе в Вооруженных Силах.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора