В Минске отмечают 90-летие Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту ( ДОСААФ ). Те, кто десятилетиями добровольно помогают армии , съехались в столицу Беларуси, передает телеканал «МИР 24».

Перед Республиканским дворцом развернулась военная выставка вертолетов, самолетов, авто- и мототехники, стоящей на службе армейских помощников. Сегодня ДОСААФ Баларуси насчитывает 140 тысяч активистов. К организации относятся многие военные учебные заведения, автошколы и аэроклубы.

«Ежегодно мы готовим порядка 70 летчиков. Для Вооруженных сил мы готовим порядка трех тысяч специалистов. Это водители, радиомеханики, радиотелеграфисты. Всех их готовит ДОСААФ. Помимо этого, мы готовим и водителей для народного хозяйства, которые являются резервом для наших Вооруженных сил», - отметил заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Беларуси Владимир Сероштан.

По словам властей, без этого старейшего общественного объединения сложно представить современную Беларусь. Оно помогает в патриотическом воспитании, а тех, кто готов служить родине, готовит к этому нелегкому труду.