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Разведение сил в Станице Луганской запланировано на 7 марта
01.03.2017 22:52 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Вопросы безопасности стали основными в дискуссиях Контактной группы по урегулированию ситуации
В частности, возобновить процесс отвода вооружений от линии соприкосновения, а на 7 марта запланировано разведение сил в районе Станицы Луганской. Особое внимание стороны уделили работе
ДНР и ЛНР также призвали ОБСЕ помочь общественным экспертам попасть на объекты, представляющие повышенную экологическую и техногенную опасность в Донбассе. Обсудили также проблемы поставок воды и электроэнергии. Следующее заседание контактной группы пройдет 15 марта.
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Также Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины удалось договориться о мониторинге ситуации на Донецкой фильтровальной станции.
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