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Разведение сил в Станице Луганской запланировано на 7 марта

01.03.2017 22:52 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Вопросы безопасности стали основными в дискуссиях Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. В среду в Минске договориться удалось о многом, передает телеканал «МИР 24».

В частности, возобновить процесс отвода вооружений от линии соприкосновения, а на 7 марта запланировано разведение сил в районе Станицы Луганской. Особое внимание стороны уделили работе Донецкой фильтровальной станции - это жизненно важный объект для всей области. Поэтому было решено на всей территории предприятия установить видеокамеры и организовать специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, которая будет вести круглосуточное наблюдение на станции и контролировать разминирование рядом проходящих дорог.

«Стороны были согласны в том, чтобы не проводить никаких обстрелов и наступлений на эту станцию. Второе - провести работу по разминированию в районе ДФС и подъездных дорог к ней. Третье - сошлись во мнении, что необходимо предоставить гарантии рабочим станции, ремонтных бригад и представителям ОБСЕ», - заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

ДНР и ЛНР также призвали ОБСЕ помочь общественным экспертам попасть на объекты, представляющие повышенную экологическую и техногенную опасность в Донбассе. Обсудили также проблемы поставок воды и электроэнергии. Следующее заседание контактной группы пройдет 15 марта.

 
Теги: Минск
 
 
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Также Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины удалось договориться о мониторинге ситуации на Донецкой фильтровальной станции.

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