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Минкульт о конфликте в Куропатах: на стройке останков людей нет

01.03.2017 21:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 1 мар – Sputnik. Территория стройплощадки на улице Мирошниченко возле урочища Куропаты не является исторически значимой, захоронений жертв репрессий 30-х годов XX века на ней не выявлено, говорится в сообщении Министерства культуры Беларуси.

Минкульт о конфликте в Куропатах: на стройке останков людей нет
© Sputnik / Виктор Толочко
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На заседании Белорусского республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры был рассмотрен вопрос установления зоны охраны на территории урочища Куропаты.

"На участке с юго-восточной стороны от памятника истории (на участке от существующего здания по улице Мирошниченко, 49 до МКАД) по материалам историко-архивного плана проходила линия ЛЭП (в настоящее время отсутствует), располагалась спортивная площадка, наличие значимых в историко-культурном плане объектов на этом участке не обнаружено", – говорится в сообщении Минкульта.

Там также отмечается, что во время проведения археологических исследований человеческих останков там обнаружено не было.

Активисты ряда политических и общественных организаций вместе с местными жителями уже более недели протестуют против строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко. Они считают неприемлемым возведение объектов вблизи мест захоронений жертв массовых репрессий.

Ранее об отсутствии захоронений на территории стройплощадки во время встречи мэра Минска Андрея Шорца с представителями протестующих заявил заведующий отделом археологии Средних веков и Нового времени Института истории НАН Вадим Кошман.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации министерства, там, где сейчас начинается строительство, раньше была ЛЭП и спортплощадка.

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