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Минкульт о конфликте в Куропатах: на стройке останков людей нет
01.03.2017 21:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Территория стройплощадки на улице Мирошниченко возле урочища Куропаты не является исторически значимой, захоронений жертв репрессий 30-х годов XX века на ней не выявлено, говорится в сообщении Министерства культуры Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
На заседании Белорусского республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры был рассмотрен вопрос установления зоны охраны на территории урочища Куропаты.
"На участке с юго-восточной стороны от памятника истории (на участке от существующего здания по улице Мирошниченко, 49 до МКАД) по материалам историко-архивного плана проходила линия ЛЭП (в настоящее время отсутствует), располагалась спортивная площадка, наличие значимых в историко-культурном плане объектов на этом участке не обнаружено", – говорится в сообщении Минкульта.
Там также отмечается, что во время проведения археологических исследований человеческих останков там обнаружено не было.
Активисты ряда политических и общественных организаций вместе с местными жителями уже
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По информации министерства, там, где сейчас начинается строительство, раньше была ЛЭП и спортплощадка.
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