В Витебске выявлены несколько случаев, когда подростков через группы в соцсетях подстрекали к суициду. По одному случаю возбуждено уголовное дело, сообщает « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото с сайта seti.ee

В Витебске по факту попытки самоубийства старшеклассницы возбуждено уголовное дело, рассказала старший помощник прокурора города Ольга Королева:

— Школьница состояла в группе «Синий кит», зарегистрированной в ВКонтакте. Шаг за шагом она проходила роковой квест: порезала руки лезвием, оставила предсмертную записку в соцсети с планами сброситься с крыши высотного здания. Ее остановили сотрудники милиции. Эмоциональное состояние подростка было крайне тяжелым: она сильно жалела, что не успела доиграть. Девочка проходит лечение в областном центре психиатрии и наркологии. Городским отделом СК возбуждено уголовное дело по части второй 146-й статьи УК — доведение до самоубийства.

Помимо этого случая в Витебске были и другие жертвы игры, в которой выдают задания, приводящие в итоге к суициду. Подробности рассказала главный врач областного центра психиатрии и наркологии Елена Мартынова:

— О том, что 17-летняя девушка разместила в соцсети предсмертную записку, нам сообщила студентка медицинского университета. Мы сразу обратились в компетентные органы, и девочку спасли. Сейчас она практически в норме, готовится к выписке из стационара. Выяснилось, что ее секретной задачей в квесте было порезать вены и попасть в психиатрическую клинику. И она это сделала. Примерно такие же истории случились в Витебске еще с тремя девочками, одна из них проходит лечение амбулаторно.

Какие признаки поведения подростка могут насторожить родителя? Устойчивые фантазии о смерти (например, странные рисунки или записки с упоминанием слова «суицид», «самоубийство»), невербальные «знаки», мысли, прямые или косвенные высказывания о самоповреждении или самоубийстве (фразы о нежелании продолжать жизнь вроде «я предпочел бы быть мертвым», за которыми подсознательно могут прятаться посылы «я собираюсь убить себя»), сожаления о том, что «еще жив».

Состояние подавленности, апатии, желание уединения или раздражительность.

Рискованное поведение, в котором высока вероятность причинения вреда здоровью или жизни

Резкое изменение поведения (ребенок стал неряшливым, не хочет говорить с близкими, стал раздаривать дорогие ему вещи, теряет интерес к любимым занятиям, отдаляется от друзей, портится поведение в школе; необъяснимые и часто повторяющиеся исчезновения из дома или прогулы в школе).

Проявления чувства вины, тяжелого стыда, обиды, сильного страха.

Высокий уровень безнадежности в высказываниях, ощущения одиночества (в форме фраз вроде «мне никто не поможет», «бессмысленно с кем-то разговаривать»).

Заметная импульсивность в поведении, беспокойство, ажитация на фоне дезадаптации (утраты умения приспосабливаться к условиям социальной среды), нарушенных межличностных связей.

на фоне дезадаптации (утраты умения приспосабливаться к условиям социальной среды), нарушенных межличностных связей. Факт недавнего или текущего кризиса (при этом может наблюдаться необычное снижение активности — например, успеваемости в школе; неспособность к волевым усилиям) или факт недавней утраты.

Эмоционально-когнитивная фиксация на кризисной ситуации, объекте утраты.

Выраженное физическое или психическое страдание (болевой синдром, «душевная боль»)

Отсутствие социально-психологической поддержки (не принимающее окружение).

Нежелание подростка принимать медицинскую помощь (недоступность терапевтическим вмешательствам). Если вы увидели хотя бы один из признаков — это уже достаточный повод для того, чтобы уделить внимание своему ребенку и поговорить с ним. Спросите, можете ли вы ему помочь и как, с его точки зрения, это сделать лучше. Не игнорируйте ситуацию. Даже если ваш сын или дочь отказываются от помощи, уделяйте ему больше внимания, чем обычно. Вы всегда можете обратиться к специалисту самостоятельно или с ребенком. Психиатр о детских трагедиях: «У подростков нет сформированного ощущения конечности»

Напомним, сообщения о «группах смерти» в соцсетях интернет всколыхнули в середине прошлого года. Российское издание «Новая газета» опубликовало расследование о группах во «ВКонтакте», где детей якобы готовят к самоубийствам посредством психологического давления и зловещих квестов. Журналист выдвинула предположение, что в соцсети действует группа взрослых людей, причастная к смерти более 130 детей. Позже оказалось, что администраторами подобных групп были и подростки .

Памятка для родителей расспросите ребенка о его виртуальных друзьях;

заходите в интернет вместе с ребенком. Объясняйте, что и как там устроено, побуждайте ребенка делиться своими впечатлениями, спрашивать совета;

попросите ребенка рассказывать вам о любых неприятных ситуациях, связанных с его общением в интернете;

запретите ребенку выдавать свои личные данные (адрес, телефон, дорогу, по которой он ходит в школу, и прочее);

пообещайте, что вы не будете сердиться и не запретите пользоваться компьютером, что бы ни случилось;

расскажите своему ребенку, что многое из того, что можно увидеть или прочесть в сети, не является правдой, не стоит всему безоговорочно верить;

объясните ребенку, что его виртуальный друг в реальном мире может оказаться не тем, за кого себя выдает;

также контролируйте своих детей в сети с помощью специальных программ. Они помогут вам отделить вредоносное ПО, понять, какие сайты посещал ваш ребенок, что он там делал;

помните, что запрет на пользование компьютером не дает желаемых результатов;

будьте другом своему ребенку, интересуйтесь его увлечениями и обсуждайте возникающие у него проблемы.

Телефоны экстренной психологической помощи

Республиканская телефонная горячая линия по оказанию психологической помощи несовершеннолетним, попавшим в кризисную ситуацию, — телефон доверия для детей: 8−801−100−16−11 (круглосуточно, бесплатно)