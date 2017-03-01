Показатель младенческой смертности в Минской области самый высокий в стране, сообщил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на годовой коллегии управления здравоохранения Минского облисполкома 1 марта. Министр заявил, что его «огорчает сложившийся уровень младенческой смертности», и подчеркнул, что проблему необходимо изучить комплексно и принять меры для улучшения ситуации.

Начальник главного управления здравоохранения Минского облисполкома Наталья Боярская отметила, что показатель смертности составил 3,7 случая на тысячу родившихся живыми (в 2015 году — 2,73, в 2014-м — 3,9, в 2000-м — 12).

Между тем в Червенском районе этот показатель в 2016 году составил 7,35, в Клецком — 9,26.

Не было случаев младенческой смертности в Березинском, Мядельском, Смолевичском, Узденском районах. В Минском районе показатель составил 0,63 случая на тысячу родившихся.

«За последние 10 лет показатели младенческой смертности снизились почти в четыре раза. В 2006 году этот показатель составлял 12,8. Каждый случай младенческой смертности расценивается как ЧП и рассматривается главным управлением здравоохранения для принятия управленческих решений. В 2016 году были приняты соответствующие меры по всем случаям, включая меры по лекарственному обеспечению и поставкам оборудования», — сказала Боярская.

Она отметила, что в 2016 году в области родилось 18 939 детей, что на 21 меньше, чем годом ранее.

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