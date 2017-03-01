На диспансерном учете у онкологов состоит каждый 34-й житель Беларуси, сообщил главный внештатный онколог Минздрава — директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Олег Суконко на коллегии управления здравоохранения Минского облисполкома 1 марта в Минске.

В 2016 году на диспансерном учете состояло 281 714 человек, что на 20,4% больше, чем в 2011-м. Больше всего людей, перенесших рак, живет в Минске — 61 274 (в 2011 году — около 50 тыс.).

Вместе с тем постепенно уменьшается число умерших от онкологических заболеваний — 17 129 в 2016 году против 17 186 в 2011-м, сказал Суконко. В то же время в Минске число умерших от онкологических заболеваний увеличилось на 2,2%, в Минской области — на 0,7%.

Число умерших от рака в трудоспособном возрасте в 2016 году уменьшилось в целом по стране на 4,5% и составило 4396 (4 576 в 2015). Только в Брестской области число умерших увеличилось (на семь человек).

Суконко отметил, что в Минской области около 20% умирают от рака легких, 11,2% — полости рта, 10,4% — желудка, около 6% — от рака молочной железы, около 5% — пищевода, 4,4% — шейки матки. Главный онколог обратил внимание на то, что среди самых распространенных локализаций рака, приводящих к смерти, есть визуальные формы, для выявления которых необходим лишь внимательный врачебный осмотр. Например, рак полости рта может быть выявлен на осмотре у стоматолога.

Начальник главного управления здравоохранения Минского облисполкома Наталья Боярская указала на проблему поздней выявляемости онкологических заболеваний и высокий уровень онкозапущенности в регионе. На ранней стадии (1 и 2) выявляют 61,8% случаев рака при контрольном показателе 70%. В ряде районов ситуация значительно хуже, чем по области в целом. Например, в Червенском районе на ранней стадии выявляют только 56% случаев рака, в Воложинском — около 54%. Более 70% случаев заболевания на ранней диагностируют в Минском и Вилейском районах.

Боярская отметила значимость скрининговых программ для раннего выявления рака. В рамках пилотной программы по скринингу рака толстой кишки в Солигорском районе было обследовано 353 человека, из которых рак был выявлен у четырех. Было также удалено 132 полипа, из которых в будущем могла бы образоваться опухоль.

Препятствием для проведения скрининга Боярская назвала нехватку персонала, а также нежелание пациентов обследоваться.