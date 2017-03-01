Доброе утро!

Почувствовали весну? Первый ее день в Минске выдался теплым и дождливым. Горожане сменили объемные зимние вещи на легкие куртки, девушки достали яркие наряды и аксессуары — но Минск, унылый дождь и яркие краски">улицы остались серыми. А синоптики говорят, что первая половина марта будет по-апрельски теплой: ожидается до +15°С. Ждем солнца и красок!





ВАЖНОЕ

С 1 марта подорожала «коммуналка» — вот такой сюрприз ждал вчера белорусов. В этот раз проиндексировали субсидируемые государством цены на природный и сжиженный газ, а также тарифы на электрическую и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения.

На фоне предыдущей новости особенно печально осознавать, как бедно мы живем — при том, что все постоянно дорожает: в октябре-декабре прошлого года у 6% жителей нашей страны среднедушевые располагаемые ресурсы были ниже бюджета прожиточного минимума — национальной черты бедности, а каждый третий располагал суммой до 300 рублей в месяц.

Наш бывший премьер, а ныне — министр промышленности и сельского хозяйства Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский рассказал, почему Беларусь не подписала Таможенный кодекс ЕАЭС . «Речь идет о большой конкуренции в экономике, и не только в рамках союза, — но нам не нужно сегодня, создав союз, делить что-то. Мы должны делать так, чтобы были равные условия, правила для всех. А если есть неравенство, то надо сесть за стол переговоров».

Минтранс снова ищет деньги на ремонт местных дорог — транспортного налога на это и близко не хватает (покрывает не более 24% нужд), а бюджетных (республиканского и местных) средств, видимо, не так и много. Особенно плачевная ситуация — в Минской области.





Продолжаем следить за противостоянием в Куропатах: поговорили с заказчиком строительства бизнес-центра — уверяет , что тоже хочет защитить память репрессированных, послушали , о чем говорили активисты с мэром Андреем Шорцем, узнали от Минкульта , что человеческих останков на месте стройки нет.

Главные новости белорусского спорта: хоккейное « Динамо» все же вылетело из Кубка Гагарина, проиграв «Локомотиву» в пятом матче плей-офф КХЛ, а у сборной страны по футболу наконец появился главный тренер — правда, временный. И вот что он рассказал о совмещении постов в клубе и национальной дружине, а также как видит комплектование сборной.

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Почему молодые водители допускают ошибки на дороге, понятно — нет опыта, не выработаны необходимые навыки. Но ведь постоянно «косячат» и опытные — и порой с трагическими последствиями. AUTO.TUT.BY вместе с экспертом составил топ-5 ошибок «старичков».

Вот история о том, как бывший студент судится с вузом «из-за предвзятого отношения». парня отчислили, так как он не сдал зачет по конституционному праву — но считает, что это произошло из-за предвзятости преподавателей, которые, по его мнению, занизили оценку. Университет уверен, что зачет проходил, как положено, а оснований для восстановления студента нет. Попытались разобраться, а суд пока стал на сторону вуза.

В Дзержинске кондуктор высадил десятилетнюю школьницу из автобуса , потому что у девочки не было справки об учебе. «В тот день шел снег, когда я добралась до Яны, она была вся продрогшая и мокрая. Я просила ее узнать у прохожих, где она, а она мне ответила: «Мамочка, тут никого нет», — рассказывает мама девочки. А мы спросили у директора автопарка, зачем так делать.

FINANCE.TUT.BY рассказывает, как небольшой район без промышленных гигантов вдруг вырвался в зарплатные лидеры . Правда, это не все заметили. «Где зарплаты выросли? У нас в Жабинке?» — переспрашивают жители. Они удивляются, когда узнают, что за прошлый год средняя зарплата в районе, по официальной статистике, увеличилась как нигде в стране. Больше зарабатывали только в Солигорском, Минском и Дзержинском районах.





Продолжаем следить за судом над бывшим гаишником, который, будучи пьяным, насмерть сбил женщину на переходе. Вчера прокурор попросил для него 5 лет колонии-поселения. Почему не максимум — читайте здесь .

В пинской больнице умер 14-летний мальчик, который жаловался на высокую температуру. Пока в этой ужасной истории разбираются компетентные органы, мама Даниила рассказала нам, как это произошло . Родители, естественно, в шоке и мало что пока понимают.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

К нам приехал президент Грузии. Александр Лукашенко рассказал ему, что Беларусь ждет «овощей, фруктов, вина и другой южной продукции», а наш Артем собрал пять вещей , которым нам можно и нужно поучиться у этой страны. В Грузии за последние 13 лет произошло столько прорывов, что в отбывающий самолет Маргвелашвили было бы неплохо посадить все наше правительство на визит по обмену опытом.





На фоне кризиса во многих отраслях белорусским айтишникам особенно часто достаются громкие эпитеты — успехи отрасли даже считают «белорусским чудом». При этом в последнее время в публичном пространстве было несколько попыток размышления над тем, полностью ли реализован потенциал отрасли и что надо сделать для ее дальнейшего развития. Итог — бурная дискуссия и резкая критика со стороны руководства ПВТ. Мы попытались разобраться, какие узкие места отрасли видят те, кто считает, что ее потенциал задействован не полностью.

Наша известная гимнастка Мелитина Станюта, которая недавно завершила карьеру, теперь много путешествует — и между перелетами Астана — Минск — Токио рассказала нам о том, куда и с кем . «Мне совсем не жалко денег на путешествия… В конце концов мы будем жалеть только о двух вещах — что мало путешествовали и мало любили», — говорит девушка. И с ней нельзя не согласиться!

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Все новости среды, 1 марта





Наш вам совет: начните утро с громких звуков самбы, свиста и веселья — это все прямо «выпрыгивает» с ярких фото бразильского карнавала . Йооооху, добро пожаловать на самбодромы в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу! Но после обеда не забудьте вернуться на белорусскую землю — в 15.15 подключайтесь к эфиру «Экономики на пальцах », чтобы узнать, почему государство стало таким добрым за последние дни выдало так много здравых предложений о послаблениях для малого и среднего бизнеса.

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