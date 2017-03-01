В Глусском районе Могилевской области функции участкового милиционера и оперуполномоченного планируется объединить, сообщил 1 марта журналистам в Могилеве замминистра внутренних дел Юрий Караев. По его словам, милицию ждет дальнейшая профессионализация, которая предполагает оптимизацию.



Юрий Караев на выпускном в Могилевском институте МВД, 2014 год. Фото: Анжелика Василевская

— Всегда техническая оснащенность способствует замене людей, и, как уже неоднократно говорил министр внутренних дел, это пройдет плавно, с социальной и эволюционной направленностью. То есть не будет какого-то выкидывания людей на улицу, какого-то избавления от людей. По достижении пенсионного возраста или окончании контракта та или иная должность будет сокращена или человек будет переведен на ту должность, которая нужнее, — сказал Караев.

Он отметил, что в первую очередь будут сокращены должности, не связанные непосредственно с раскрытием преступлений и охраной общественного порядка. К таковым он отнес, в частности, канцелярских работников, которым стоит быть не милицейскими, а обычными гражданскими служащими.

Планируется проведение эксперимента по оптимизации личного состава в сельских районах.

— Участковых можно сокращать, например, объединив их в сельских районах с оперуполномоченными. Будет такой эксперимент в Могилевской области, в Глусском районе. Сотрудник будет и опер, и участковый, и инспектор по делам несовершеннолетних, — сообщил Караев.

По его словам, опыт подсказывает, что в сельской местности, где плотность населения небольшая, глубокая специализация каждой из этих служб не требуется.

Караев находится в Могилеве в связи с празднованием 100-летия белорусской милиции, которое будет отмечаться 4 марта.