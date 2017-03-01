Поликлинику в микрорайоне Юг-7а в Витебске планируют достроить к осени 2018 года. Об этом сообщил председатель облисполкома Николай Шерстнев во время личного приема граждан на предприятии «Витебскхлебпром».

Одна из обратившихся к губернатору женщин попросила прояснить ситуацию со строительством поликлиники в густонаселенном микрорайоне областного центра. Этот объект начали возводить в 2010 году , но работы прекратились, и поликлиника превратилась в долгострой.

«Мы хотим комплексно завершить все начатые объекты здравоохранения. В этом списке и поликлиника в микрорайоне Юг-7а. Прорабатывается несколько источников финансирования, в том числе бюджетные средства, китайские инвестиции и средства Банка развития. Будем интенсивно работать этот год и половину следующего. К осени 2018 года поликлиника должна быть введена», — пояснил Николай Шерстнев.

Председатель горисполкома Виктор Николайкин отметил, что сейчас строители работают на площадке в три смены.

На прием к губернатору пришли несколько человек. Граждане жаловались на состояние дороги в одной из деревень в Витебском районе, просили ускорить процесс подключения инженерных сетей к новостройкам в пригороде областного центра, говорили о ненадлежащем состоянии катков и лыжных трасс в Витебске. По всем проблемным вопросам губернатор дал конкретные поручения.

После завершения приема Николай Шерстнев побывал на производстве и ознакомился с состоянием дел на «Витебскхлебпроме».