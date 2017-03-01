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Поликлинику в микрорайоне Юг-7а в Витебске собираются достроить к осени 2018 года
02.03.2017 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Поликлинику в микрорайоне Юг-7а в Витебске планируют достроить к осени 2018 года. Об этом сообщил председатель облисполкома Николай Шерстнев во время личного приема граждан на предприятии «Витебскхлебпром».
Одна из обратившихся к губернатору женщин попросила прояснить ситуацию со строительством поликлиники в густонаселенном микрорайоне областного центра. Этот объект
«Мы хотим комплексно завершить все начатые объекты здравоохранения. В этом списке и поликлиника в микрорайоне Юг-7а. Прорабатывается несколько источников финансирования, в том числе бюджетные средства, китайские инвестиции и средства Банка развития. Будем интенсивно работать этот год и половину следующего. К осени 2018 года поликлиника должна быть введена», — пояснил Николай Шерстнев.
Председатель горисполкома Виктор Николайкин отметил, что сейчас строители работают на площадке в три смены.
На прием к губернатору пришли несколько человек. Граждане жаловались на состояние дороги в одной из деревень в Витебском районе, просили ускорить процесс подключения инженерных сетей к новостройкам в пригороде областного центра, говорили о ненадлежащем состоянии катков и лыжных трасс в Витебске. По всем проблемным вопросам губернатор дал конкретные поручения.
После завершения приема Николай Шерстнев побывал на производстве и ознакомился с состоянием дел на «Витебскхлебпроме».
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Сейчас строители работают на площадке в три смены.
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