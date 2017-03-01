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"Белтелеком" предупредил о перебоях со связью в Минске 3 марта

02.03.2017 08:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар – Sputnik. Кратковременные проблемы со связью могут быть в Минске в пятницу 3 марта, сообщили Sputnik в четверг в РУП "Белтелеком".

"Белтелеком" предупредил о перебоях со связью в Минске 3 марта
© Фото: startupstockphotos.com
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По информации оператора, с затруднениями при осуществлении звонков минчане могут столкнуться в период времени с 01:00 до 06:00.

"На сети передачи данных Минска будут проводиться ремонтно-настроечные работы с кратковременными перерывами в предоставлении услуг телефонии IMS, ByFly, Zala, охраны", – сказали в "Белтелекоме".

По данным оператора, при перерывах телефонной связи минчане при необходимости позвонить в экстренные службы могут воспользоваться мобильной связью.

 
Теги: Минск
 
 
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Минчане при необходимости позвонить в экстренные службы могут воспользоваться мобильной связью.

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