МИНСК, 2 мар – Sputnik. Кратковременные проблемы со связью могут быть в Минске в пятницу 3 марта, сообщили Sputnik в четверг в РУП "Белтелеком".

По информации оператора, с затруднениями при осуществлении звонков минчане могут столкнуться в период времени с 01:00 до 06:00.

"На сети передачи данных Минска будут проводиться ремонтно-настроечные работы с кратковременными перерывами в предоставлении услуг телефонии IMS, ByFly, Zala, охраны", – сказали в "Белтелекоме".

По данным оператора, при перерывах телефонной связи минчане при необходимости позвонить в экстренные службы могут воспользоваться мобильной связью.