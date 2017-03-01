|
Культурный обмен: что подарили друг другу Лукашенко и Маргвелашвили
02.03.2017 09:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. Президенты Беларуси и Грузии, которые провели переговоры в Минске, обменялись подарками: белорусский лидер Александр Лукашенко преподнес своему грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили подарочный вариант слуцкого пояса, грузинский белорусскому президенту – две картины.
Лукашенко и Маргвелашвили приняли участие в церемонии посадки дерева на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости.
Судя по фото, опубликованному пресс-службой грузинского президента, он от Лукашенко получил подарочный вариант слуцкого пояса — в специальном деревянном футляре, с паспортом и сертификатом. Белорусскому лидеру Маргвелашвили преподнес две картины, авторство которых и техника исполнения не уточняются.
© Фото: пресс-служба президента Грузии
Президенты обмениваются подарками во Дворце Независимости
Как ранее сообщал Sputnik, грузинский президент совершает официальный визит в Беларусь. В минувшую среду президенты провели переговоры, по итогам которых были подписаны соглашения между правительствами о воздушном сообщении, о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.
© Фото: пресс-служба президента Грузии
Посадка деревьев возле Дворца Независимости
Президенты Беларуси и Грузии также приняли совместное заявление, в котором подтвердили заинтересованность своих стран в укреплении двустороннего взаимодействия на всех уровнях и во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузинский президент увезет в Тбилиси один из культурных символов Беларуси – слуцкий пояс.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии