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Культурный обмен: что подарили друг другу Лукашенко и Маргвелашвили

02.03.2017 09:12 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар – Sputnik. Президенты Беларуси и Грузии, которые провели переговоры в Минске, обменялись подарками: белорусский лидер Александр Лукашенко преподнес своему грузинскому коллеге Георгию Маргвелашвили подарочный вариант слуцкого пояса, грузинский белорусскому президенту – две картины.

Лукашенко и Маргвелашвили приняли участие в церемонии посадки дерева на Аллее почетных гостей у Дворца Независимости.

Судя по фото, опубликованному пресс-службой грузинского президента, он от Лукашенко получил подарочный вариант слуцкого пояса — в специальном деревянном футляре, с паспортом и сертификатом. Белорусскому лидеру Маргвелашвили преподнес две картины, авторство которых и техника исполнения не уточняются.

Культурный обмен: что подарили друг другу Лукашенко и Маргвелашвили
© Фото: пресс-служба президента Грузии
Президенты обмениваются подарками во Дворце Независимости

Как ранее сообщал Sputnik, грузинский президент совершает официальный визит в Беларусь. В минувшую среду президенты провели переговоры, по итогам которых были подписаны соглашения между правительствами о воздушном сообщении, о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций.

Культурный обмен: что подарили друг другу Лукашенко и Маргвелашвили
© Фото: пресс-служба президента Грузии
Посадка деревьев возле Дворца Независимости

Президенты Беларуси и Грузии также приняли совместное заявление, в котором подтвердили заинтересованность своих стран в укреплении двустороннего взаимодействия на всех уровнях и во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

 
Теги: Минск
 
 
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Грузинский президент увезет в Тбилиси один из культурных символов Беларуси – слуцкий пояс.

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