Огромные часы на железнодорожном вокзале в Витебске остановились: с циферблата исчезли стрелки.



Фото: Юрий Шепелев

Детали механизма находятся в ремонте. Он плановый, последний раз его проводили лет 7 назад. Этим и занимаются сейчас специалисты завода-изготовителя — минского предприятия промышленной механизации. Диагностика выявит изъяны, некоторые детали заменят — эти часы всегда должны показывать точное время, сообщил начальник вокзала Кирилл Чернов.

Для удобства пассажиров рядом со зданием вокзала временно установили большое электронное табло.