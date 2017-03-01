﻿ Куда исчезли стрелки с часов на железнодорожном вокзале в Витебске?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Куда исчезли стрелки с часов на железнодорожном вокзале в Витебске?

02.03.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Огромные часы на железнодорожном вокзале в Витебске остановились: с циферблата исчезли стрелки.


Фото: Юрий Шепелев

Детали механизма находятся в ремонте. Он плановый, последний раз его проводили лет 7 назад. Этим и занимаются сейчас специалисты завода-изготовителя — минского предприятия промышленной механизации. Диагностика выявит изъяны, некоторые детали заменят — эти часы всегда должны показывать точное время, сообщил начальник вокзала Кирилл Чернов.

Для удобства пассажиров рядом со зданием вокзала временно установили большое электронное табло.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Детали механизма находятся в ремонте. Он плановый, последний раз его проводили лет 7 назад.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Белтелеком" предупредил о перебоях со связью в Минске 3 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика