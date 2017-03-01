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Куда исчезли стрелки с часов на железнодорожном вокзале в Витебске?
02.03.2017 09:12 — Новости Общества | Tut.by
Огромные часы на железнодорожном вокзале в Витебске остановились: с циферблата исчезли стрелки.
Детали механизма находятся в ремонте. Он плановый, последний раз его проводили лет 7 назад. Этим и занимаются сейчас специалисты завода-изготовителя — минского предприятия промышленной механизации. Диагностика выявит изъяны, некоторые детали заменят — эти часы всегда должны показывать точное время, сообщил начальник вокзала Кирилл Чернов.
Для удобства пассажиров рядом со зданием вокзала временно установили большое электронное табло.
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Детали механизма находятся в ремонте. Он плановый, последний раз его проводили лет 7 назад.
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