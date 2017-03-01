«Еще три месяца — и нас не останется!», «Помогите нормально работать», «Вы лишаете государство налогов, а людей — комфорта». Встреча владельцев и водителей маршрутных такси с чиновниками в Могилеве прошла эмоционально. Предприниматели просили оператора «убрать инквизицию», тот настаивал, что частники должны соблюдать порядок.





В Могилеве маршрутные такси работают на 27 направлениях. Обслуживают их 187 предпринимателей и 37 частных организаций. Первые чаще всего работают в одиночку каждый на своей машине. Вторые нанимают водителей. Выходит, что всего в перевозках пассажиров маршрутными такси в Могилеве заняты несколько сотен людей.

Уже год всей сетью пассажирских перевозок маршрутными такси в Могилеве заведует единый оператор — УКП «Могилевский городской центр развития малого предпринимательства». До этого операторов было два: один частный, второй — государственный - автопарк, говорят маршрутчики. И утверждают: их заставили заключить договора с новым оператором. Иначе — карточку на стол и ищи другую работу.

Почему появился единый и совершенно новый оператор, начальник отдела организации перевозок УКП Михаил Смоляков, который проводил встречу, затруднился объяснить. За ответом на вопрос о причинах недовольства маршрутчиков он также отправил к директору Центра развития Алексею Марченко.

Предприниматели же на примерах объясняли, что необходимо исправить, чтобы «можно было нормально работать». Каждого выступающего поддерживали одобрительным гулом.

Во-первых, маршрутчики недовольны состоянием дорог в городе. По их словам, крайние правые полосы, по которым они обязаны ездить, разбиты настолько, что-либо включай первую передачу, либо ремонтируй подвеску как минимум раз в неделю. Водители выбирают третий вариант — другую полосу. За это их штрафуют сотрудники ГАИ.





— Разве это правильно? Я за что налог на дороги плачу? А автобусы с троллейбусами, которые эти дороги разбивают, между прочим, не платят. Так где справедливость? Неужели нельзя договориться с ГАИ? — сыпал вопросами мужчина из зала.

На что заместитель начальника межрайонного отдела ГАИ УВД Могоблисполкома Артур Житникович ответил, что соблюдать ПДД должны все участники дорожного движения.

Во-вторых, предприниматели не понимают, зачем оператор наказывает за нарушения штрафами или, еще хуже, снятием машины с маршрута. Даже за проезд на желтый сигнал светофора. Аргументируют, что для этого есть административный и уголовный кодексы.

Отдельная проблема — наказание перевозчика за провинность наемного водителя. Если несколько водителей нарушают, например, ПДД, оператор снимает на какой-то срок машину с рейса. В итоге страдает вся организация.





— Вы же так лишаете людей зарплаты, казну — налогов, а пассажиров — комфорта. Вы же помогать нам должны, защищать наши интересы, а не рублем казнить. За что мы вам деньги платим — по 20 рублей в месяц с одной машины? — обратился к представителю оператора еще один мужчина из зала.

Второй предложил «не бросать людей, а помогать им». Например, отправлять водителей-нарушителей на какие-нибудь курсы, а не способствовать тому, что они «будут 10 дней дома водку пить».

В-третьих, оператора обвиняют в невыполнении функции «совершенствования подвижного состава». По словам маршрутчиков, своими действиями он не дает владельцам автомобилей сменить их на новые и более комфортные.





— Мы боимся покупать новую машину. Ведь брать ее будешь в кредит — это тысяч тридцать долларов. Поедешь не по той полосе — штраф от ГАИ. Остановит тебя инспектор для проверки документов на маршруте — нарушишь график. За это тебя накажет оператор. Несколько таких нарушений — снимут машину с маршрута дней на десять. Каждый день простоя — деньги. Замкнутый круг какой-то, — рассказал корреспонденту TUT.BY один из участников встречи.

Мужчина работает на одной машине с напарником — наемным водителем. Говорит, что при таких условиях работы с относительно новой маршруткой ему удается откладывать в месяц не более 200 долларов. Да и те в итоге идут на ремонт машины.

— Складывается впечатление, что нас просто выживают. Но ради чего? Ради других маршрутчиков, у которых есть блат? У нас ведь как теперь: 5 лет проходит — у тебя маршрут забирают и выставляют на аукцион. И не факт, что ты снова будешь на нем работать. Вы знаете, как этот аукцион можно провести. Кто в здравом уме возьмет при таких условиях новую машину в кредит? — объясняет свою позицию предприниматель.

Маршрутчики на встрече красочно описали, насколько по-разному относятся оператор и ГАИ к перегрузу машины на рейсе. Один мужчина привел пример, как сотрудник Госавтоинспекции сам залез в заполненную машину утром, доехал до работы, а потом сказал водителю зайти к нему в кабинет — за нарушение.

Второй привел в пример, как в морозы и во время городских праздников инспекторы сами просят маршрутчиков перевозить как можно большее количество людей.





— То есть в мороз и по праздникам я молодец, а в другой день — злодей? — разводит руками предприниматель.

— И в часы пик автобусы тоже переполнены. Что ж ГАИ автопарк не наказывает за перегруз? — поддержал его коллега.

— Да потому что с него взять нечего, — ответил еще один маршрутчик под общий смех. — Они же автобус с рейса не снимут — скандал будет.

Предприниматели попросили ГАИ заняться припаркованными на остановках общественного транспорта машинами, которые мешают движению и часто создают аварийную ситуацию.





Об итогах встречи маршрутчики пока не говорят. Мол, весь год не встречались, проблем накопилось так много, что нужно переписывать договор с оператором.

— Когда оператор решит хотя бы некоторые из них, тогда можно будет о чем-то говорить. А пока при таких условиях мы через 3 месяца вообще работать перестанем, — говорят они.

Представитель оператора же считает, что ипэшники хотят больше свободы и меньше обязанностей.

— В Могилеве самое большое количество маршруток по сравнению с другими областными центрами. Точнее, их переизбыток. Мы пытаемся оптимизировать их расписание, чтобы они не выезжали массово в пиковое время, а в промежутках, когда пассажиров значительно меньше, не работали. Понятно, что в межпиковое ездить невыгодно, но при объявлении конкурса на право перевозок все соглашаются работать по расписанию, — объясняет свои функции как оператора представитель организации Михаил Смоляков.





Для решения этой проблемы фирма решила ввести GPS-навигацию. Оператор купит операционную систему, а трекеры в машины должны поставить сами маршрутчики за свои деньги.

— Это поможет контролировать машины на маршрутах. Да и по закону все транспортные средства, занимающиеся пассажирскими перевозками, должны быть оборудованы GPS-навигацией, — объяснил Смоляков.

Что касается помощи маршрутчикам, то содействовать покупке новых машин Могилевский городской центр развития малого предпринимательства не может, говорит представитель организации. Мол, это не в их компетенции. Организация работает как регулятор.

— И неправду говорят, будто мы ничего не предпринимаем. Например, на «16-ом» маршруте была плохая дорога. При содействии городских служб ее отремонтировали — до деревни [Черемушки], — добавил Смоляков.



