Год назад вступил в силу Указ президента от 26 ноября 2015 г. № 475 "О внесении изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь", по которому изменились лицензионные требования для частных медицинских центров. Помимо прочего, теперь в них не могут работать и специалисты без первой или высшей категории.



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Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев решил узнать, что изменилось в сфере частных медуслуг за год действия новых лицензионных требований.

Антиконкурентные нормы

Председатель ассоциации стоматологических организаций, созданной при Бизнес союзе предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Василий Шутов отметил, что ситуация стабилизировалась, но остается сложной для многих частных организаций здравоохранения.

"Во-первых, ряд норм носит антиконкурентный характер, так как требования к государственным организациям здравоохранения отличаются от требований, предъявляемых к частным организациям", — привел пример Шутов.

Собеседник Sputnik добавил, что отдельные положения (например, понятие непрерывного трудового стажа) не раскрыты в нормативных правовых актах, что приводит к противоречиям в их толковании и применении. Также отдельные нормы, уверен глава профильной организации, ограничивают возможность трудоустройства медработников, имеющих среднее специальное и высшее медицинское образование, более низкой квалификационной категории в частные организации здравоохранения.



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"Немало вопросов у частного бизнеса к работе контрольных (надзорных) органов. Имеют место случаи запросов документов, не относящихся к необходимым в целях соблюдения лицензионных требований, установленных Указом Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности". Нередко применяются требования, установленные, в том числе ведомственными актами, исключительно для государственных организаций, на частные организации", — отметил Шутов.

Частые мониторинги и давление

Как уточнил Шутов, сейчас Министерство здравоохранения, наряду с проверками, проводит мониторинги 3-4 раза за год, "тем самым оказывается чрезмерное давление на организации здравоохранения".

"… что приводит к существенным непроизводственным и вынужденным затратам ресурсов как проверяемых организаций, так и организаций, специалистов которых отзывают для проведения мониторинга. Процедура мониторинга является непрозрачной (отсутствует четко обозначенный объект мониторинга, чек-лист), проверяющие часто выходят за рамки предоставленных им полномочий. Под видом мониторинга фактически проводится комплексная внеплановая проверка. В число проверяющих входят только представители (руководители) государственных учреждений здравоохранения. Проведение ими проверки частных организаций здравоохранения является антиконкурентной нормой. Все это сдерживает развитие частной медицины в стране", — отметил Шутов.

Обсуждение еще продолжается

Впрочем, обсуждения условий ведения бизнеса для частного здравоохранения еще закончилось.

"Руководство наше мнение слышит, мы в активном диалоге. Уже направлены предложения для рабочей группы по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности и исключению излишних требований к бизнесу при Администрации президента, в которых особое место отведено предложениям по решению проблемных задач в сфере лицензирования", — отметил глава ассоциации.

Как подчеркнул Шутов, реформа в здравоохранении — процесс постоянный и непрерывный, а ассоциация поддерживает постепенное совершенствование сферы.

Частные медцентры: ничего не изменилось

Крупные частные медицинские медцентры заверили Sputnik, что за год действия новых требований у них ничего не изменилось.

"Для нас за этот год практически ничего не изменилось, потери медицинского персонала минимальны. Но дело в том, что "ЛОДЭ" изначально задумывался как профессорско-консультационный центр, поэтому людей без категорий практически не было. Да и в частных клиниках ведь должно быть самое высокое качество, а если у медика еще нет категории — значит, нет и опыта. Мы бы и так не взяли врача без опыта и категории, так что изменений нет. В целом же это решение, наверное, идет только на пользу. За всю отрасль сказать сложно, но у меня ощущение, что задаются определенные стандарты", — рассказал главный врач "ЛОДЭ" Владимир Карпечкин.

Похожего мнения придерживаются и в другом большом медицинском центре — "Экомедсервисе".

"Только положительно отношусь к этой норме. Клиент должен понимать, что за деньги получит должное качество. А потери персонала… например, из 70 только семь медсестер не сдавали по разным причинам на категории, но еще смогут. В целом же такое требование только на пользу идет качеству наших услуг. Столько было обсуждений до вступления в силу… А все ведь хорошо", — ответил гендиректор "Экомедсервиса" Иван Рыжко.

Меньше позитива — у самих молодых специалистов: они теперь не могут устраиваться на подработку в частные медицинские центры, особенно старшекурсники стоматологического факультета, которые часто ассистировали врачам у "частников".

Впрочем, обсуждение будущего частных медцентров в Беларуси продолжается. С учетом недавней волны ослабления требований для ведения малого и среднего бизнеса на какое-то упрощение условий работы могут надеяться и в сфере платной медицины.