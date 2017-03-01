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В центре Гродно начали устанавливать таблички с информацией об истории улиц и домов

02.03.2017 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Первые пять информационных табличек появились в первый день весны в районе улицы Замковой. Их установкой занимается Горсвет, сообщает hrodna.life.


На информационных щитах размещены старые фотографии гродненских достопримечательностей, а также краткое описание на трех языках: белорусском, русском и английском.


Такие таблички позволят горожанам и гостям города лучше узнать прошлое Гродно, а также получить информацию о памятниках истории и архитектуры.

 
Теги: Гродно
 
 
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Первые пять информационных табличек появились в первый день весны в районе улицы Замковой. Их установкой занимается Горсвет.

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