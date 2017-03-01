Первые пять информационных табличек появились в первый день весны в районе улицы Замковой. Их установкой занимается Горсвет, сообщает hrodna.life.





На информационных щитах размещены старые фотографии гродненских достопримечательностей, а также краткое описание на трех языках: белорусском, русском и английском.





Такие таблички позволят горожанам и гостям города лучше узнать прошлое Гродно, а также получить информацию о памятниках истории и архитектуры.