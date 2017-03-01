МИНСК, 2 мар — Sputnik. Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко в среду в Минске провел личный прием граждан и представителей юридических лиц, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Там пояснили, что прием проходил непосредственно в здании Совмина, всего Семашко принял 14 человек.

"Граждане обращались с вопросами восстановления трансграничных соединений для обмена электроэнергией, строительства фотоэлектростанций", — отметили в пресс-службе.

Кроме того, людей интересовала возможность замены газовых котлов на электрокотлы, некоторые аспекты реализации инвестиционных договоров, деятельности садоводческих товариществ, расчета оценочной стоимости жилых помещений для целей приватизации.

Также поступали просьбы об увеличении размера пенсии, оказания материальной помощи и другие вопросы.

"С учетом состоявшегося обсуждения поднятых вопросов гражданам и представителям юридических лиц даны соответствующие разъяснения, а государственным органам — необходимые поручения", — отметили в Совмине.

Беларусь уже довольно давно ведет переговоры с Польшей о восстановлении работы трансграничной линии электропередачи "Россь — Белосток". Эта линия позволила бы транспортировать белорусскую электроэнергию не только в Польшу, но и в целом на западноевропейский энергорынок. Однако для восстановления ЛЭП необходимо строительство вставки переменного тока, что довольно затратно по инвестициям. Польша пока на этот проект не соглашается.

Беларусь также имеет трансграничную ЛЭП, которая соединяет республику со Смоленской АЭС. Эта линия находилась в ремонте несколько лет назад, но сейчас работает в штатном режиме.

Также в республике действуют трансграничные ЛЭП, которые соединяют белорусскую энергосистему с энергосистемами стран Балтии и с Украиной. По балтийским ЛЭП осуществляются технические перетоки энергии, по украинской Беларусь, в случае необходимости, импортирует электроэнергию из Украины, однако в последние два года республика к импорту из Украины не прибегает.