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Видеофакт: фавориту президентской гонки Франции бросили яйцо в лицо
02.03.2017 10:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар — Sputnik. Фавориту президентской гонки Франции Эманнуэлю Макрону на сельскохозяйственной выставке кинули яйцо в лицо, сообщают в четверг мировые СМИ.
© Sputnik/ Сергей Пушкин
Макрон — один из основных претендентов на президентский пост Франции, выступающий как независимый кандидат. По прогнозам многих экспертов, он должен выйти во второй тур выборов вместе с главой "Национального фронта" Марин Ле Пен.
В ходе посещения сельскохозяйственной выставки в Париже Макрону один из недоброжелателей бросил куриное яйцо в лицо. Телохранители политика не успели вовремя отреагировать и прикрыли его только после того, как в голову Макрона попало яйцо.
После случившегося никаких инцидентов с политиком не происходило. Задержан ли бросивший в него яйцо, пока не известно.
Макрон — 39-летний бывший министр экономики Франции, сейчас возглавляет общественное движение "Вперед". По предварительным опросам он входит в тройку самых популярных политиков страны.
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Телохранители не отреагировали на подобную "угрозу" для Эммануэля Макрона и прикрыли его лишь после попадания яйца.
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