Светлана Ботвич — 38-летняя уборщица в детском садике — стала одной из самых ярких фигур на массовой акции протеста , которая прошла в северном областном центре 26 февраля. Женщина решительно выходила вперед и произносила довольно смелые вещи. С легкой руки журналистов ее назвали «витебской Жанной д’Арк». TUT.BY пообщался со Светланой и узнал, что привело ее на митинг и не имеет ли это каких-либо последствий.



Светлана Ботвич на митинге 26 февраля возле областной филармонии в Витебске. Фото: Сергей Серебро, «Народные новости Витебска»

Светлана Ботвич не состоит ни в каких партиях, оппозиционных движениях или организациях. Самый что ни на есть человек из народа. На уличную акцию вышла впервые. А привела ее туда, по ее словам, «обида за белорусский народ» и «несправедливость, с которой к нему относится власть».

— Я всегда интересуюсь тем, что происходит в стране. О том, что в нашем городе пройдет акция, узнала из соцсетей. И, впервые за свои 38 лет, решила выйти на уличный протест, так как у меня характер — неравнодушный. Я такая: если надо в ружье — я в ружье, надо на работу — я на работу. Если вижу несправедливость, молчать не стану.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» не затронул саму Светлану. «Мои деньги не пахнут. Я работаю уборщицей в детском садике, а до этого много лет была санитаркой в онкодиспансере». Письмо с требованием уплатить налог на тунеядство пришло ее мужу.

Светлана несколько раз поднималась на импровизированные трибуны на ступенях — сразу на площади Победы, а потом — возле здания филармонии.

— Чиновники все одеты, обуты, у них есть машины, дачи… А мы? Сколько можно терпеть эту несправедливость? Наши деды и прадеды отстояли страну от фашистов, чтобы мы вот так жили? Я пришла сказать: так неправильно жить! — возмущалась молодая женщина. — Уважаемый Александр Григорьевич, устали люди. Уступите путь, место, дорогу молодежи, чтобы наши мужья не уезжали далеко (в поисках работы. — Прим. TUT.BY). Дайте им работу!

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— Может, поначалу мне и было страшно, но потом другие эмоции захлестнули страх. Я выговорилась. И очистилась, как говорят в церкви, — признается Светлана. — Мне показалось, что люди ждали, чтобы кто-то вышел вперед и что-то сказал. Я дала толчок, и в следующий раз, думаю, таких «Светлан из народа» будет много. Люди просыпаются.

— Вас же называют «витебской Жанной д’Арк», вы в курсе?

— Соседи мне вот тоже говорят: «Какая ты молодец! Мы бы не осмелились так выступить». Но, знаете, я это делала не для того, чтобы мной восхищались. Мне за державу обидно. Беларусь мне видится красивой, чистой страной, где должны уважать человека. Наши люди действительно достойны лучшей жизни, — в голосе женщины слышны слезы.

Светлана с мужем воспитывают одного ребенка. «Родила бы и больше. Но думаешь: а хватит ли средств прокормить? Моя зарплата сейчас 230 рублей».



На переднем плане — Светлана Ботвич, сзади — Татьяна Северинец. Фото: «Радио Свобода»

В последние дни активистов «Маршей нетунеядцев» по стране вызывают в милицию и составляют протоколы . Светлана Ботвич говорит, что ее это не коснулось:

— Прошло вот уже три дня после акции, но пока никаких звонков или повесток из милиции не было. Никуда не вызывали, давления никакого на меня нет. Прочитала, что в воскресенье задержали Татьяну (регионального координатора по созданию партии БХД Татьяну Северинец. — Прим. TUT.BY). За что?! Она просто пришла на митинг, как и все остальные. Она же не собрала все эти 2 тысячи человек, которые вышли на площадь, не агитировала людей, чтобы они протестовали. Вообще, я не ожидала, что столько много горожан выйдет. Думала, ну, может, человек 700 соберется, или тысяча, от силы. А тут столько!

Напомним, 26 февраля в центр Витебска с протестом против налога на тунеядство вышло от 1,5 до 2 тысяч человек. Участники несанкционированной акции собрались на площади Победы, а потом прошли через весь город к площади Ленина. В момент пика шествия в нем участвовало, по разным оценкам, до 3 тысяч горожан. Неделей ранее, 19 февраля, с протестом против декрета № 3 выступили около 250 витеблян. Обе акции прошли мирно, милиция не вмешивались в происходящее. Однако 26 февраля задержали Татьяну Северинец. На нее составили протокол по ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).