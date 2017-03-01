За сбыт фальшивых купюр могилевчанина приговорили к 2,5 года «химии» и конфискации имущества. Он взял в долг поддельные купюры и купил на них технику для перепродажи, несмотря на предупреждение кредитора.

Обвиняемый взял у своего знакомого в долг 70 тыс. российских рублей. В тот же день спустя время кредитор узнал о том, что деньги являются поддельными. Он позвонил должнику и предупредил его об этом, попросил выбросить фальшивые деньги.

Тот не послушал. Могилевчанин решил купить на них телефоны и планшеты для дальнейшей перепродажи, а вырученные деньги истратить на собственные нужды. Продавцы гаджетов после продажи товара попытались обменять деньги, узнали, что они поддельные, и обратились в милицию, сказала старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.

Обвиняемый вину признал в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.