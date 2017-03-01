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Могилевчанин взял в долг фальшивые российские рубли для покупки техники и получил срок
02.03.2017 11:01 — Новости Общества | Tut.by
За сбыт фальшивых купюр могилевчанина приговорили к 2,5 года «химии» и конфискации имущества. Он взял в долг поддельные купюры и купил на них технику для перепродажи, несмотря на предупреждение кредитора.
Обвиняемый взял у своего знакомого в долг 70 тыс. российских рублей. В тот же день спустя время кредитор узнал о том, что деньги являются поддельными. Он позвонил должнику и предупредил его об этом, попросил выбросить фальшивые деньги.
Тот не послушал. Могилевчанин решил купить на них телефоны и планшеты для дальнейшей перепродажи, а вырученные деньги истратить на собственные нужды. Продавцы гаджетов после продажи товара попытались обменять деньги, узнали, что они поддельные, и обратились в милицию, сказала старший помощник прокурора Могилевской области Елена Шумейко.
Обвиняемый вину признал в полном объеме. Приговор вступил в законную силу.
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Кредитор, узнав о поддельности купюр, попросил заемщика их выбросить, но тот не послушался.
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