В основе действия перчатки — механотерапия. Робот начинает разрабатывать руку на очень ранней стадии, когда сам пациент еще не может ею пошевелить — сгибает и разгибает пальцы. Это поддерживает тонус мышц. Перчатку дополняет компьютерная программа с несколькими режимами тренировки.

Устройство позволяет производить реабилитацию после инсульта и других нарушений мозгового кровообращения автономно, без участия врачей.

— Аналоги устройства существуют, однако они очень дорогие и довольно громоздкие, поэтому реабилитацию с ними можно проводить только в больнице. Это же устройство может быть взято в аренду или куплено пациентом. Общая стоимость перчаток, блока питания и системы управления составляет 50 рублей, это в сотни раз дешевле аналогов, — рассказал студент Гомельского государственного машиностроительного колледжа Максим Кирьянов, который и разработал перчатку-робота для восстановления мелкой моторики после инсульта.

Разработка заняла первое место в научно-инженерном конкурсе Belarus Science and Engineering Fair, который состоялся в конце февраля в Минске.

В настоящее время гомельский студент ведет переговоры с Парком высоких технологий и Национальной академией наук Беларуси по дальнейшему совершенствованию устройства и организации его массового выпуска.