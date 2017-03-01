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К началу лета в Гродно заварят все мусоропроводы
02.03.2017 11:10 — Новости Общества | Tut.by
Из двух тысяч мусоропроводов, которые находятся в Гродно, на данный момент заварено тольк 212. Однако со строительством более чем трехсот контейнерных площадок для раздельного сбора мусора ликвидация остальных, как заверили в городском объединении жилищно-коммунального хозяйства, займет не более двух недель,
Сейчас в областном центре размещено свыше двух тысяч контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов.
В районах индивидуальной жилой застройки и в частном секторе будет расставлено более 10 тысяч контейнеров объемом 0,25 кубометра каждый для раздельного сбора бумаги, отходов пластика, стекла. С 1 марта начнут действовать графики вывоза мусора из этих жилых районов.
В городском объединении жилищно-коммунального хозяйства разрабатывается новая схема вывоза твердых бытовых отходов на сортировку и свалку. Поставлена задача весь бытовой мусор из Гродно пропускать через сортировочную линию нового
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В городском объединении жилищно-коммунального хозяйства разрабатывается новая схема вывоза твердых бытовых отходов на сортировку и свалку. Поставлена задача...
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