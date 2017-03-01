﻿ К началу лета в Гродно заварят все мусоропроводы. 21.by
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К началу лета в Гродно заварят все мусоропроводы

02.03.2017 11:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Из двух тысяч мусоропроводов, которые находятся в Гродно, на данный момент заварено тольк 212. Однако со строительством более чем трехсот контейнерных площадок для раздельного сбора мусора ликвидация остальных, как заверили в городском объединении жилищно-коммунального хозяйства, займет не более двух недель, сообщает газета «Гродненская правда».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Сейчас в областном центре размещено свыше двух тысяч контейнеров для раздельного сбора твердых бытовых отходов.

В районах индивидуальной жилой застройки и в частном секторе будет расставлено более 10 тысяч контейнеров объемом 0,25 кубометра каждый для раздельного сбора бумаги, отходов пластика, стекла. С 1 марта начнут действовать графики вывоза мусора из этих жилых районов.

В городском объединении жилищно-коммунального хозяйства разрабатывается новая схема вывоза твердых бытовых отходов на сортировку и свалку. Поставлена задача весь бытовой мусор из Гродно пропускать через сортировочную линию нового мусоросортировочного завода. Сюда будут доставлять порядка 30 тысяч тонн раздельно собранного мусора. Новое предприятие поможет отсортировать примерно 25 тысяч тонн вторичного сырья.

 
Теги: Гродно
 
 
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В городском объединении жилищно-коммунального хозяйства разрабатывается новая схема вывоза твердых бытовых отходов на сортировку и свалку. Поставлена задача...

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