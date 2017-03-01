В Лепеле вынесли приговор убийце, который расправился с односельчанином. В прокуратуре региона сообщили, что мужчину осудили на 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Областной суд рассмотрел дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, на заседании в Лепеле.

Трагедия произошла в одной из деревень в Лепельском районе в августе 2016 года. Пьяный 65-летний мужчина нанес 54-летнему односельчанину около 30 ударов лопатой, пилой и другими предметами, которые попались под руку, а также кулаками и ногами. От полученных тяжких телесных повреждений мужчина умер в тот же день в больнице.