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Цветы к 8 марта: розы от 2,5 рублей, тюльпаны - от 1,8 рублей

02.03.2017 11:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Торговая сеть столицы предлагает минчанам к 8 Марта более 40 видов роз и 25 сортов тюльпанов, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В столичных магазинах можно купить свежесрезанные розы от 40 до 100 см, бутоны которых имеют разную форму и оттенки, поступили в продажу и тюльпаны различных цветов, 7 сортов гербер, 5 сортов альстромерии, три сорта лилии, а также горшечные цветы, рассада. Основными отечественными производителями являются Минский парниково-тепличный комбинат, ОСП «Тепличное хозяйство», ОАО «ДОРОРС», агрокомбинат «Ждановичи», тепличное хозяйство «Андрусерра Агро», КФХ «Находка Полесья», «Агромир Би Уай».

В зависимости от размера розничные цены на розы составляют 2,5−7,5 рублей, на тюльпаны — 1,8−3 рубля, герберы — 1,8−4,5 рублей.

«Спрос на такую продукцию в Минске в период празднования 8 Марта будет удовлетворен полностью. Выращиваемые в Беларуси цветы в основном реализуются через собственную торговую сеть в демократичном ценовом сегменте, рассчитанном на покупателей со средним уровнем дохода. Также будет представлен и импорт — популярные сорта роз (они имеют более крупную форму бутона и насыщенную цветовую окраску), гвоздик, экзотические растения. Основными странами-поставщиками являются Польша, Нидерланды, Колумбия, Эквадор, Кения», — отметили специалисты.

Всего белорусские производители к праздникам подготовили для горожан около 1,5 млн цветов (в 2016 году — более 700 тыс.).

 
Теги: Минск
 
 
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В столичных магазинах можно купить свежесрезанные розы от 40 до 100 см, поступили в продажу и тюльпаны различных цветов, 7 сортов гербер, 5 сортов альстромерии, 3 сорта...

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