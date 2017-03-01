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Гомельские судебные исполнители рассказали, что до июля не будут навещать "тунеядцев"

02.03.2017 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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На днях по городу распространились слухи о том, что «тунеядцам», не оплатившим сбор, приходят судебные исполнители, которые уже описывают имущество. В главном управлении юстиции опровергли эту информацию.


— Никто по домам не ходит. Более того, мы надеемся, что и в дальнейшем не придется этого делать. Во-первых, вы знаете, многих людей освобождают сейчас от сбора местные власти, причем, большую часть из обратившихся. Другое дело категория, которая принципиально уклоняется не только от уплаты этого сбора, но и от всех других налогов, — прокомментировал начальник главного управления юстиции Гомельского облисполкома Валентин Макаревич.

Чиновник рассказал, что до 1 июля судебные приставы не будут навещать должников. Это связано, прежде всего, с техническими моментами.

— Нужно время для рассмотрения спорных вопросов. Затем, когда налоговый орган понимает, что гражданин уклоняется от уплаты принципиально, тогда совершается исполнительная надпись, которая отправляется в территориальный отдел принудительных исполнений. Но опись имущества это крайняя мера. Перед этим должнику дается еще шанс для добровольной уплаты сбора, — рассказал Валентин Макаревич.

Чиновник также уточнил — тому, кто уплатил хотя бы часть сбора, суды не грозят.

В прошлом году в Гомельской области судебными приставами исполнено более 430 тыс. исполнительных производств. Значительного их увеличения в этом году, в связи с реализацией Декрета № 3 в управлении юстиции не прогнозируют. «Мы эту нагрузку даже не включаем в свой план и уверены, что она будет незначительной, — отметил начальник управления.

 
 
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На днях по городу распространились слухи о том, что "тунеядцам", не оплатившим сбор приходят судебные исполнители, которые уже описывают имущество. В управлении...

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