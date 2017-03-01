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Мингорисполком: "Газпром Центр" достроить хотят все

02.03.2017 12:43 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар – Sputnik. Завершения строительства "Газпром Центра" на месте бывшего автовокзала "Московский" в Минске хотят и заказчик, и городские власти, заявил в четверг заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Виктор Лаптев.

Мингорисполком: "Газпром Центр" достроить хотят все
© Sputnik / Виктор Толочко
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Строительство бизнес-центра российской компании "Газпром" на месте бывшего автовокзала "Московский" на улице Филимонова было законсервировано в декабре 2016 года. 

"Стройка законсервирована. Возможно, это вопросы на сегодняшний день отношения заказчика с подрядчиком. Сейчас говорить о том, что стройка остановлена или не будет осуществляться, оснований нет. У заказчика и инвестора желание завершать проект есть. И у города есть желание, чтобы реализовывалось строительство", – отметил Лаптев. 

На вопрос журналистов о том, в чем причина консервации объекта, чиновник отметил, что корректнее об этом было бы поинтересоваться у заказчика строительства.

Строительство "Газпром Центра" началось в 2015 году, окончание запланировало на 2018 год, ориентировочный размер инвестиций оценивается в 900 миллионов долларов. Для строительства пришлось снести автовокзал "Московский", что вызвало недовольство минчан и неоднозначную реакцию общественности. Информация о замораживании стройки появилась осенью 2016 года.

В декабре 2016 года мэр Минска Андрей Шорец выразил уверенность, что строительство комплекса будет возобновлено. 

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель председателя горисполкома не захотел комментировать причины консервации строительства бизнес-центра.

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