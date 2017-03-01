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Россия, Украина, Туркменистан: куда чаще всего уезжали из Беларуси в 2016 году

02.03.2017 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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В 2016 году из Беларуси уехало в другие страны чуть более 13 000 человек. Это примерно на 3000 больше, чем в 2015-м, сообщает Белстат. Чаще всего люди уезжали в Россию, Украину, Туркменистан, Литву и Германию.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

Как и в 2015 году, больше всего белорусов переехало в Россию. В 2016-м это почти 5912 человек. На втором месте Украина — 1809 человек, на третьем Туркменистан — 803.

Для сравнения в Германию переселилось 527 человек, в Израиль — 520, в США — 464.


Инфографика: Антон Девятов, TUT.BY

А вот желающих поселиться в Беларуси становится меньше. В прошлом году таких было около 21 тыс человек. Примерно на 7000 меньше, чем в 2015-м.

Каждый четвертый приехавший — мигранты из Украины. В 2016-м из этой страны-соседки к нам приехало — 5492 человек, что почти в два раза меньше, чем в 2015-м.

В основном же в Беларусь переезжали люди из России, Украины, Туркменистана, Китая и Казахстана.

 
 
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В 2016 году из Беларуси на новое место жительства переехало чуть более 13000 человек. Это примерно на 3000 больше, чем в 2015-м, сообщает Белстат. Чаще всего люди уезжали в...

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