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Лаптев: активисты согласились - на месте строительства нет захоронений

02.03.2017 12:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. На месте строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты в Минске не было ни расстрелов, ни захоронений, заявил журналистам замглавы Мингорисполкома Виктор Лаптев.

Лаптев: активисты согласились - на месте строительства нет захоронений
© Sputnik Иван Руднев
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Конфликт вокруг строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко возле урочища Куропаты разгорелся в начале минувшей недели: активисты требовали остановить стройку и мешали ее проведению.

"Я лично встречался с участниками защиты Куропат, вчера была встреча и у председателя исполкома по этой теме. Мы подробно изучили этот вопрос", — рассказал Лаптев.

По словам чиновника, он внимательно изучал материалы научных исследований — в том числе и тех, которые проводились два десятка лет назад.

"Все расстрелы и захоронения происходили в лесном массиве. Есть и свидетельские показания, которые указывали на конкретные места. Из карт 33 года и съемок 41 года следует что ни на территории застройки, ни на прилегающей к ней тогда территории не было лесного массива. Все события происходили на внешней стороне нынешней МКАД", — отметил Лаптев.

Подчеркнул замглавы Мингорисполкома и то, что на месте строительства МКАД не было захоронений.

"Вчера (на встрече защитников Куропат с мэром Минска — Sputnik) признали, что там не было расстрелов даже сами заявители. Сегодня строительство осуществляется в соответствии с законодательством", — подчеркнул чиновник.

На текущий момент компания-застройщик действительно приостановила строительство, однако, не из-за запрета властей, а по собственному желанию.

 
Теги: Минск
 
 
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Чиновники изучали старые документы по истории урочища и пришли к выводу, что расстрелы и захоронения проходили только в лесном массиве.

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