МИНСК, 2 мар — Sputnik. На месте строительства бизнес-центра возле урочища Куропаты в Минске не было ни расстрелов, ни захоронений, заявил журналистам замглавы Мингорисполкома Виктор Лаптев.



© Sputnik Иван Руднев Якубович попросит Администрацию президента взять Куропаты под опеку

Конфликт вокруг строительства бизнес-центра на улице Мирошниченко возле урочища Куропаты разгорелся в начале минувшей недели: активисты требовали остановить стройку и мешали ее проведению.

"Я лично встречался с участниками защиты Куропат, вчера была встреча и у председателя исполкома по этой теме. Мы подробно изучили этот вопрос", — рассказал Лаптев.

По словам чиновника, он внимательно изучал материалы научных исследований — в том числе и тех, которые проводились два десятка лет назад.

"Все расстрелы и захоронения происходили в лесном массиве. Есть и свидетельские показания, которые указывали на конкретные места. Из карт 33 года и съемок 41 года следует что ни на территории застройки, ни на прилегающей к ней тогда территории не было лесного массива. Все события происходили на внешней стороне нынешней МКАД", — отметил Лаптев.

Подчеркнул замглавы Мингорисполкома и то, что на месте строительства МКАД не было захоронений.

"Вчера (на встрече защитников Куропат с мэром Минска — Sputnik) признали, что там не было расстрелов даже сами заявители. Сегодня строительство осуществляется в соответствии с законодательством", — подчеркнул чиновник.

На текущий момент компания-застройщик действительно приостановила строительство, однако, не из-за запрета властей, а по собственному желанию.