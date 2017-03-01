Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Встреча состоится в столице Кыргызстана в ближайший вторник, 7 марта, сообщает РИА «Новости» .

По словам главы российского правительства, он рассчитывает «предельно откровенно» обсудить с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) вопросы интеграции и «посмотреть, как нам дальше эту интеграцию развивать».

«Во вторник я буду принимать участие в заседании Евразийского межправсовета, который соберется в Бишкеке. Мы совместно с коллегами - премьерами пяти государств - обсудим вопросы интеграции. Вопросов этих достаточно количество накопилось», - отметил Медведев на заседании правительства.

Отметим, что в заседании также примут участие премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер Беларуси Андрей Кобяков и глава армянского правительства Карен Карепетян.