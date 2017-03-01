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Медведев 7 марта примет участие в работе межправсовета ЕАЭС
02.03.2017 12:56 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Встреча состоится в столице Кыргызстана в ближайший вторник, 7 марта, сообщает
По словам главы российского правительства, он рассчитывает «предельно откровенно» обсудить с коллегами по
Отметим, что в заседании также примут участие премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев, премьер Беларуси Андрей Кобяков и глава армянского правительства Карен Карепетян.
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Главы правительств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России намерены откровенно обсудить вопросы интеграции.
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