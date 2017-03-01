МИНСК, 2 мар – Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси разъяснило, каким образом граждане, не имевшие в 2015и 2016 годах места работы, могут подтвердить, что в это время они имели периоды временной нетрудоспособности.

Согласно декрету №3 "О предупреждении социального иждивенчества" периоды временной нетрудоспособности гражданина, документально подтвержденные, должны исключаться из того вуремени, в котором гражданин не участвовал в финансировании госрасходов.

"Конкретный период наличия у гражданина, не имевшего в 2015 —2016 годах места работы, признаков временной нетрудоспособности в случаях оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях определяется только врачебно-консультационной комиссией (ВКК) организации здравоохранения, оказывавшей указанному гражданину медицинскую помощь", – говорится в сообщении Минздрава.

Там отмечается, что речь идет о случаях, когда гражданин обращался за медицинской помощью по поводу острых заболеваний, обострения или декомпенсации хронических заболеваний.

Также во внимание принимается период медицинского наблюдения женщин во время беременности, родов и послеродовой период.

В Минздраве отметили, что ВКК анализирует информацию, содержащуюся в медкарте амбулаторного больного за 2015-2016 годы. Так, имеет значение дата (даты) обращения пациента за медпомощью, его диагноз, сроки оказания помощи в амбулаторных условиях (для женщин – сроки беременности, дата родов), средние оптимальные сроки временной нетрудоспособности и другие факторы.

Решение ВКК должно содержать информацию о наличии или отсутствии у гражданина по результатам анализа его медицинских документов признаков временной нетрудоспособности за конкретный период времени. Это решение вносится в том числе в выписку из медицинских документов. При ее оформлении для целей реализации норм декрета №З указание диагнозов пациента не требуется.