Несмотря на то, что застройщик отказался от строительства в Куропатах, в минской мэрии и Министерстве культуры настаивают: строить в этом месте можно, так как захоронений там нет.

Минские власти не намерены оставлять в покое место, где сегодня стоит лагерь защитников Куропат. Утром в четверг отсюда начали вывозить всю технику и бытовки , а в интервью порталу tut.by акционер «Белреконструкции» Игорь Онищенко заявил, что сейчас компания полностью останавливает стройку: такое решение было принято из-за активного протеста местных жителей и активистов. При этом бизнесмен отметил, что участок покупался четыре года назад и за все это время ни разу не возникло никаких проблем. Однако сейчас в компании приняли решение, что строить там, где люди против - нельзя.

Бизнесмен также отметил, что компания ожидает решения города по данному вопросу, но процесс затянулся, и в таких условиях было принято решение стройку прекратить: бизнесмен признал, что вступать в противостояние с людьми, которые защищают память о репрессированных (несмотря на то, что в этом месте не было расстрелов) компания отказывается.

Однако в Мингорисполкоме настаивают на том, что место является разрешенным для стройки. Как сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Минского горисполкома Виктор Лаптев, на указанном участке нет захоронений жертв сталинских репрессий, а само здание, из-за которого на улице Мирошниченко разгорелся скандал, строится вне зон охраны историко-культурной ценности, поэтому процесс строительства полностью законен. Отметим, что данное заявление соответствует ранее озвученной активистами информации о том, что власти города настаивают на продолжении строительства в этом месте даже вопреки желанию самого застройщика.

Днем ранее Министерство культуры также распространило информацию о том, что участок строительства в районе улицы Мирошниченко, находится за границами территории историко-культурной ценности.

Буквально полчаса назад активисты лично провели встречу с Игорем Онищенко и Сергеем Нестеровым. Как рассказал Дмитрий Дашкевич, общественность была заверена в том, что сами застройщики категорически против того, чтобы продолжать работы на данном месте, однако пока остается неясной роль Мингорисполкома в этом процессе.

Бизнесмены сообщили, что работать в месте, где люди бросаются под технику, невозможно и опасно. Было сообщено, что в понедельник место будет очищено и выровнено, а позднее рабочие зеленстроя будут обновлять зеленую зону. Дашкевич поблагодарил всех, кто помогал активистам, а также высказал благодарность самим бизнесменам, которые отказались от стройки и высказались в пользу установления в этом месте мемориала: бизнесмены готовы помогать облагораживать территорию.

Таким образом, в Куропатах сложилась парадоксальная для Беларуси ситуация, когда даже бизнес перешел на сторону общественности, несмотря на отмашку со стороны властей. А вот власти остались в меньшинстве: Мингорисполком и Минкульт не смогли убедить застройщика строить в спорном месте. Впрочем, предугадать, как будут развиваться события - сложно.

БДГ следит за развитием ситуации.