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Мингорисполком и Минкульт: строить у Куропатках можно, но застройщик уже не хочети Минкульт: строить у Куропатах можно, но застройщик категорически против
02.03.2017 13:46 — Новости Общества | БДГ
Несмотря на то, что застройщик отказался от строительства в Куропатах, в минской мэрии и Министерстве культуры настаивают: строить в этом месте можно, так как захоронений там нет.
Минские власти не намерены оставлять в покое место, где сегодня стоит лагерь защитников Куропат. Утром в четверг отсюда
Бизнесмен также отметил, что компания ожидает решения города по данному вопросу, но процесс затянулся, и в таких условиях было принято решение стройку прекратить: бизнесмен признал, что вступать в противостояние с людьми, которые защищают память о репрессированных (несмотря на то, что в этом месте не было расстрелов) компания отказывается.
Однако в Мингорисполкоме настаивают на том, что место является разрешенным для стройки. Как сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Минского горисполкома Виктор Лаптев, на указанном участке нет захоронений жертв сталинских репрессий, а само здание, из-за которого на улице Мирошниченко разгорелся скандал, строится вне зон охраны историко-культурной ценности, поэтому процесс строительства полностью законен. Отметим, что данное заявление соответствует ранее озвученной активистами информации о том, что власти города настаивают на продолжении строительства в этом месте даже вопреки желанию самого застройщика.
Днем ранее Министерство культуры также распространило информацию о том, что участок строительства в районе улицы Мирошниченко, находится за границами территории историко-культурной ценности.
Буквально полчаса назад активисты лично провели встречу с Игорем Онищенко и Сергеем Нестеровым. Как рассказал Дмитрий Дашкевич, общественность была заверена в том, что сами застройщики категорически против того, чтобы продолжать работы на данном месте, однако пока остается неясной роль Мингорисполкома в этом процессе.
Бизнесмены сообщили, что работать в месте, где люди бросаются под технику, невозможно и опасно. Было сообщено, что в понедельник место будет очищено и выровнено, а позднее рабочие зеленстроя будут обновлять зеленую зону. Дашкевич поблагодарил всех, кто помогал активистам, а также высказал благодарность самим бизнесменам, которые отказались от стройки и высказались в пользу установления в этом месте мемориала: бизнесмены готовы помогать облагораживать территорию.
Таким образом, в Куропатах сложилась парадоксальная для Беларуси ситуация, когда даже бизнес перешел на сторону общественности, несмотря на отмашку со стороны властей. А вот власти остались в меньшинстве: Мингорисполком и Минкульт не смогли убедить застройщика строить в спорном месте. Впрочем, предугадать, как будут развиваться события - сложно.
БДГ следит за развитием ситуации.
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Мингорисполком и Минкульт: строить у Куропатках можно, но застройщик уже не хочети Минкульт: строить у Куропатах можно, но застройщик категорически против
Несмотря на то, что застройщик отказался от строительства в Куропатах, в минской мэрии и Министерстве культуры настаивают: строить в этом месте можно, так как...
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