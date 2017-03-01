Беларусь готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере обеспечения безопасности и правопорядка. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом, сообщает телеканал «МИР 24».

«Мы должны все сделать для того, чтобы люди могли свободно перемещаться из Вьетнама в Белоруссию и наоборот, но в то же время мы должны вместе поставить заслон разного рода «плохим ребятам», как говорят в Америке, и объединить усилия в борьбе с преступностью, наркотрафиком, терроризмом. У нас есть определенный опыт, если он вам нужен, мы готовы им поделиться», - сказал глава белорусского государства.

Лукашенко пообещал сделать все, что Вьетнам был стабильным и безопасным. Он напомнил, что главным условием обеспечения порядка являются кадры правоохранительных органов. По его мнению, система их подготовки, которая существует в Беларуси, может быть перенесена на вьетнамскую почву.

Президент напомнил, что Минск и Ханой связывает долгая история отношений с советских времен, а также экономические отношения. Он указал, что Вьетнам входит в число приоритетных

партнеров страны в Юго-Восточной Азии. Сейчас две страны работают над проектом соглашения о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.