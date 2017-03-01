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Беларусь и Вьетнам объединятся против «плохих ребят»
02.03.2017 14:27 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Беларусь готова делиться с Вьетнамом опытом в сфере обеспечения безопасности и правопорядка. Такое заявление сделал президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом, сообщает телеканал «МИР 24».
«Мы должны все сделать для того, чтобы люди могли свободно перемещаться из Вьетнама в Белоруссию и наоборот, но в то же время мы должны вместе поставить заслон разного рода «плохим ребятам», как говорят в Америке, и объединить усилия в борьбе с преступностью, наркотрафиком, терроризмом. У нас есть определенный опыт, если он вам нужен, мы готовы им поделиться», - сказал глава белорусского государства.
Лукашенко
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