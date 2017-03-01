МИНСК, 2 мар – Sputnik. Белорусский авиаперевозчик "Белавиа" предупредил пассажиров об изменении расписания выполнения рейсов в Киев в мае текущего года.

По данным компании из-за ремонта взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Жуляны" (Киев) часть рейсов "Белавиа" будет перенесена в киевский аэропорт "Борисполь", а часть – отменена.

Так, в период с 14 по 24 мая рейсы В2-829/В2-830 будут отменены, а самолеты рейсов В2-839/В2-840 – приземляться и взлетать в Борисполе. Также в Борисполь будут выполняться рейсы В2-847/ В2-848 в период с 13 по 25 мая.

В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.