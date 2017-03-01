МИНСК, 2 мар — Sputnik. Принятие доктрины продовольственной безопасности Беларуси позволит минимизировать претензии российской стороны к качеству поставляемой в РФ белорусской продукции, заявил в четверг журналистам генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Зенон Ловкис.



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"Аналогичные документы приняты в России. Поэтому рассматривая наши продукты и протоколы, другие документы у ним, конечно же, российская сторона, задает вопросы: а на основании каких документов вы это разработали, приняли, на что вы опираетесь. У российской стороны есть доктрина. Нам тоже надо ее принимать", — сказал Ловкис.

Проект доктрины обсуждался накануне на заседании президиума Национальной академии наук Беларуси, однако в связи с высказанными замечаниями был отправлен на доработку.

"Дан срок — две недели — доработать. Предполагается, что обсуждаться она будет на собрании по дальнейшему развитию АПК с участием президента", — рассказал Ловкис.

Составляющей частью Доктрины станет Стратегия повышения качества и безопасности пищевой продукции. Вопрос разработки стратегии обсуждался в четверг на заседании Межведомостного координационного совета по проблемам питания при НАН Беларуси.