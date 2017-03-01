﻿ Уровень воды в реках Гомельщины стремительно растет. Спасатели готовятся к паводку. 21.by
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Уровень воды в реках Гомельщины стремительно растет. Спасатели готовятся к паводку

02.03.2017 15:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельская область готовится к весенним паводкам. С потеплением в реках начался подъем воды: ее уровень растет намного стремительнее, чем в прошлом году. В региональном МЧС приступили к ежедневному мониторингу ситуации: спасатели отрабатывают командные действия по спасению жителей от подтоплений. В городе развернут передвижной штаб, волонтеры готовят продуктовые наборы.


В областном центре развернут передвижной штаб по оказанию помощи пострадавшим. В арсенале — лодки, палатки, генераторы и спасательные жилеты. Отряды быстрого реагирования заступили на круглосуточное дежурство.

И такие меры не напрасны. В этом году Гомельская область может попасть в зону паводков. Уровень воды в реках растет в среднем на десять-двадцать сантиметров ежедневно. За три последних недели он поднялся на метр. Наибольшие опасения у гидрологов вызывает Припять и ее притоки: под угрозой подтоплений — часть населенных пунктов в Петриковском, Лельчицком и Житковичском районах. Первой выйти из берегов может река Случь.

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В региональном МЧС приступили к ежедневному мониторингу ситуации: спасатели отрабатывают командные действия по спасению жителей от подтоплений. В городе...

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