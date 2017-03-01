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Аэросъемка. Минский железнодорожный вокзал с высоты

02.03.2017 15:48 — Новости Общества | Tut.by  
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Запутаться в подземных переходах минского железнодорожного вокзала очень легко, а подняться ввысь, чтобы посмотрить на транспортный узел с высоты, нелегко. Это для всех желающих сделал TUT.BY.

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Запутаться в подземных переходах минского железнодорожного вокзала очень легко, а подняться ввысь, чтобы посмотрить на транспортный узел с высоты нелегко. Это для...

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