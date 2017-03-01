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Аэросъемка. Минский железнодорожный вокзал с высоты
02.03.2017 15:48 — Новости Общества | Tut.by
Запутаться в подземных переходах минского железнодорожного вокзала очень легко, а
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Запутаться в подземных переходах минского железнодорожного вокзала очень легко, а подняться ввысь, чтобы посмотрить на транспортный узел с высоты нелегко. Это для...
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