﻿ "Белавиа" в мае из-за ремонта полосы в киевском аэропорту отменит некоторые рейсы в "Жуляны". 21.by
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"Белавиа" в мае из-за ремонта полосы в киевском аэропорту отменит некоторые рейсы в "Жуляны"

02.03.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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«Белавиа» в мае отменит часть рейсов в «Жуляны». Причина — ремонт полосы в киевском аэропорту. Некоторые рейсы перенесут в аэропорт «Борисполь».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Одни рейсы «Белавиа» перенесут в аэропорт «Борисполь», другие отменят. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании. Причина изменений — ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Жуляны».

В период 14−24 мая рейсы В2−829/В2−830 отменят, рейсы В2−839/В2−840 выполнят в/из аэропорта «Борисполь» (Киев).

В период 13−25 мая рейсы В2−847/ В2−848 выполнят в/из аэропорта «Борисполь» (Киев).

 
 
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"Белавиа" в мае отменит часть рейсов в "Жуляны". Причина - ремонт полосы в киевском аэропорту. Некоторые рейсы перенесут в аэропорт "Борисполь".

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