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"Белавиа" в мае из-за ремонта полосы в киевском аэропорту отменит некоторые рейсы в "Жуляны"
02.03.2017 16:01 — Новости Общества | Tut.by
«Белавиа» в мае отменит часть рейсов в «Жуляны». Причина — ремонт полосы в киевском аэропорту. Некоторые рейсы перенесут в аэропорт «Борисполь».
Одни рейсы «Белавиа» перенесут в аэропорт «Борисполь», другие отменят. Информация об этом появилась
В период 14−24 мая рейсы В2−829/В2−830 отменят, рейсы В2−839/В2−840 выполнят в/из аэропорта «Борисполь» (Киев).
В период 13−25 мая рейсы В2−847/ В2−848 выполнят в/из аэропорта «Борисполь» (Киев).
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"Белавиа" в мае отменит часть рейсов в "Жуляны". Причина - ремонт полосы в киевском аэропорту. Некоторые рейсы перенесут в аэропорт "Борисполь".
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