«Белавиа» в мае отменит часть рейсов в «Жуляны». Причина — ремонт полосы в киевском аэропорту. Некоторые рейсы перенесут в аэропорт «Борисполь».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Одни рейсы «Белавиа» перенесут в аэропорт «Борисполь», другие отменят. Информация об этом появилась на сайте авиакомпании . Причина изменений — ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Жуляны».

В период 14−24 мая рейсы В2−829/В2−830 отменят, рейсы В2−839/В2−840 выполнят в/из аэропорта «Борисполь» (Киев).

В период 13−25 мая рейсы В2−847/ В2−848 выполнят в/из аэропорта «Борисполь» (Киев).