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Чиновники: "Кемпински" и стадион "Динамо" достроят, Осмоловка не нужна

02.03.2017 16:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар – Sputnik. Чиновники Минского городского исполнительного комитета рассказали в четверг журналистам о судьбе столичных долгостроев и затянувшихся реконструкций: строительные работы в бывшем отеле "Кемпински" и стадионе "Динамо" будут завершены в течение ближайших двух лет.

Чиновники: "Кемпински" и стадион "Динамо" достроят, Осмоловка не нужна
© Sputnik / Виктор Толочко
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Самая знаменитая и спорная стройка столицы – бывшая гостиница "Кемпински", находящаяся возле здания цирка на проспекте Независимости, открыть которую планировалось в 2014 году, была передана новым инвесторам.

"Незавершенных объектов больше, чем хотелось бы, а может, и не хотелось бы. Продолжим строительство гостиницы на проспекте Независимости возле парка Горького (бывшая "Кемпински" – Sputnik), на Притыцкого достроят многофункциональный комплекс", – сообщил журналистам замглавы Мингорисполкома Виктор Лаптев.

По его словам, здание гостиницы на Независимости инвестор должен закончить уже к 2018 году. 

"Активно идет и реконструкция стадиона "Динамо", он должен быть сдан уже в этом году", – добавил Лаптев.

Затронули в Мингорисполкоме и тему возможного сноса микрорайона Осмоловка. Пока окончательное решение по району двухэтажной застройки столичные власти не приняли, однако главный архитектор Минска Павел Лучинович полагает, что его нет смысла сохранять.

"Это все крепкие типовые проекты, которые были построены по всему Советскому Союзу. И являются ли они ценностью – очень большой вопрос. К нему вернемся на раде Минкульта и городского архитектурно-градостроительного совета", – анонсировал Лучинович и добавил, что судьба Тракторного поселка также будет обсуждаться.

Высказались в четверг представители Мингорисполкома и о строительстве "Газпром Центра"  на улице Руссиянова, а также по поводу возведения бизнес-центра недалеко от урочища Куропаты

 
Теги: Минск
 
 
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Реконструкцию столичного стадиона должны завершить уже в этом году, а бывший отель "Кемпински" будет готов к сдаче в 2018-м.

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