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Беларусь и Грузия решили осваивать новые сферы сотрудничества

02.03.2017 16:13 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Рекорд в торговле поставили Беларусь и Грузия. Товарооборот двух стран составил больше 70 миллионов долларов. Такой итог подвели на встрече премьер-министр Андрей Кобяков и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Сегодня - второй день визита главы Грузии в Минск, сообщает телеканал «МИР 24».

Основу белорусского экспорта составила высокотехнологичная продукция: электропоезда, автомобили, сельхозтехника, продукция нефтехимии и фармацевтика. Этот список можно расширять - уверены в двух странах.

«Между нашими странами развивается активный диалог. Подтверждением чему является интенсивный обмен визитами на высшем и высоких уровнях в последние два года и достигнутые по итогам договоренности в самых различных сферах. Уровень отношений между нашими государствами позволяет обеспечить рост по ключевым направлениям нашего взаимодействия: промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия, фармацевтика, гуманитарное сотрудничество», - отметил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

Георгий Маргвелашвили согласился с белорусским премьером, отметив, что есть много возможностей и направлений для совместной работы. «Грузия - страна туризма, экономических возможностей в аспекте транзита, сельского хозяйства и энергетики. Также значимо, что Грузия - страна открытая и дружелюбная, имеющая дружеские отношения с Беларусью», - сказал Маргвелашвили.

Новым перспективным направлением сотрудничества может стать взаимодействие в сфере строительства спортивных и социальных объектов. В Грузии собираются возводить ледовую арену, биатлонный стадион, центр прыжков с трамплина олимпийского стандарта. Белорусские строители готовы реализовать эти проекты «под ключ», если в этом будет заинтересованность грузинской стороны.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Кобяков и Георгий Маргвелашвили обсудили дальнейшие перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, нефтехимии, фармацевтике и строительстве

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