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Беларусь и Грузия решили осваивать новые сферы сотрудничества
02.03.2017 16:13 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Рекорд в торговле поставили Беларусь и Грузия. Товарооборот двух стран составил больше 70 миллионов долларов. Такой итог подвели на встрече премьер-министр Андрей Кобяков и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Сегодня - второй день
Основу белорусского экспорта составила высокотехнологичная продукция: электропоезда, автомобили, сельхозтехника, продукция нефтехимии и фармацевтика. Этот список можно расширять - уверены в двух странах.
Новым перспективным направлением сотрудничества может стать взаимодействие в сфере строительства спортивных и социальных объектов. В Грузии собираются возводить ледовую арену, биатлонный стадион, центр прыжков с трамплина олимпийского стандарта. Белорусские строители готовы реализовать эти проекты «под ключ», если в этом будет заинтересованность грузинской стороны.
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Андрей Кобяков и Георгий Маргвелашвили обсудили дальнейшие перспективы взаимодействия в сельском хозяйстве, нефтехимии, фармацевтике и строительстве
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