МИНСК, 2 мар — Sputnik. Джейсон Джонс женат на белоруске, в нашей стране он живет уже девять месяцев назад и признается, что ему нравится белорусская аутентичность.



Как заставить других иностранцев полюбить Беларусь, Джейсон спросил у своих друзей. Каждый день Sputnik публикует советы от иностранцев, которые объясняют, чего им не хватает в нашей стране.

"Во-первых, я ничего не знаю о стране"

Натали живет в США и уверена, что пятидневный безвизовый режим — отличная идея Министарства спорта, но этого мало. Чтобы убедить иностранца, что ему стоит воспользоваться этим шансом и посетить далекую безвизовую страну, нужно больше рекламы Беларуси, в том числе — в "Инстаграмме".

Важно, чтобы англоязычный гость знал, насколько комфортно он будет чувствовать себя в языковой среде.

"Туристы бывают разными: если речь о людях с высокими запросами, убедитесь, что у вас отели хорошего уровня. Те, кто путешествует с рюкзаками, должны знать, что смогут легко добраться из одной точки в другую. Например, в Турции есть особый автобус — FEZ BUS, благодаря которому путешествовать из одного города в другой намного проще", — рассказала Натали.



Натали призналась — главное, что останавливает ее от приезда в Беларусь — неуверенность в том, что на улицах здесь безопасно. Кроме того она опасается столкнуться с расизмом.

"Кого-то могут остановить высокие цены за перелет, но если место того стоит, люди пойдут на траты", — уверена собеседница Sputnik.

Маркетинг: бери пример с Японии

Собеседница агентства рекомендует найти отличительную особенность Беларуси и максимально широко ее разрекламировать. Разумеется, таких особенностей может быть куда больше одной, но пусть общественность знает, что есть нечто, чего турист больше нигде не найдет.



Поучиться можно у других стран — например, Натали нравится слоган Филиппин — "It's more fun in the Philippines" ("На Филиппинах больше веселья"). Или, напротив, извлечь опыт из чужих ошибок. В качестве неудачных слоганов стран Натали приводит Малазийский — "Малазия — настоящая Азия" или "Тайвань — это сердце Азии".

"Надеюсь, Беларусь придумает что-то остроумное", — говорит Натали.

В качестве примера успешного странового маркетинга Натали приводит Японию.

"В Японии каждый город имеет свою специфику, и это стимулирует меня тратить деньги на то, чтобы изучить все это. Например, один из регионов известен своими яблоками. Разумеется, куплю там яблочный "Кит-кат" и мороженое. Японцы хорошо знают, как заставить каждый город зазвучать особенно — а все их фестивали, и еда, и культура…", — привела в пример Натали.

Девушка призналась, что если думая о других европейских странах, она может представить себе цепочку ассоциаций в картинках, то о Беларуси не знает ничего. Но ей любопытно, какие у страны есть символы и как их можно использовать в выработке стратегии по привлечению туристов. А начать потенциальная туристка рекомендует с рекламы в тревел-блогах — пусть для начала о стране напишут профессионалы.