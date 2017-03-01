В сквере по улице Телеграфной сотрудники Зеленстроя 2 марта начали плановое спиливание деревьев. Действия рабочих вызвали недовольство местных жителей и представителей «Зеленого дозора». Работы удалось остановить, но пока временно, сообщает hrodna.life.





Как выяснилось, у Зеленстроя было предписание на спиливание некоторых деревьев по улице Телеграфной. Со слов очевидцев, кто-то из водителей пожаловался, что ветки от деревьев могут упасть на машину. Но перед тем, как спиливать, Зеленстрой должен был получить разрешение. Сами рабочие ссылаются на наличие всех необходимых документов в ближайшем ЖЭСе.

То, что Зеленстрой так оперативно начал спиливать деревья, не очень хорошо. Такого мнения придерживается Евгений Филимонов, представитель «Зеленого дозора» в Гродно.





«Нам поступил сигнал, что спиливают живое дерево. Мы приехали, пообщались с представителями Зеленстроя — они выполняли свою работу, мы их понимаем. Но мы боремся за сохранение деревьев и также должны действовать. Следует отметить, что очень быстро приехали на место представители охраны природы. Прошло только 7 минут после нашего звонка, как они приехали. Это очень быстро, они молодцы. Радует, что охрана природы начинает выполнять свои обязанности. Благодаря им работы пока остановились. Теперь они будут проверять документацию Зеленстроя.

Еще раньше у нас в этом сквере была небольшая аллея из ясеней и как-то раз пришли руководители высокого ранга и закомандовали спилить все, потому что им так захотелось. Дело в том, что у них образования по этой теме вообще нет, а они что-то решают. В итоге все убрали, а теперь восстанавливают.





Что касается дерева, которое сегодня спилили, то оно было еще живо. Мое мнение — Зеленстрой поспешил со спиливанием. Надо было подождать теплого времени и посмотреть, будет ли дерево цвести или нет. Есть же деревья у нас, которые уже умерли, а они как обычно берутся за живые".





По словам руководителя «Зеленого дозора» Елены Майсюк согласно белорусскому природоохранному законодательству удаление объектов растительного мира в населенных пунктах допускается только в случае, если невозможна их пересадка. Поэтому любой гражданин имеет право запросить наличие необходимых разрешений, если видит, что пилят деревья.

Действовать советуют на следующей алгоритму: Если вы видите, что пилят деревья, то следует выяснить, какая организация проводит работы. Иначе надо вызвать милицию, сказав, что «неизвестные вырубают деревья, отказываются представиться, объяснить причину вырубки и назвать того, кто отдал на это приказ «.

У рабочих нужно спросить о документах, дающих разрешение на удаление деревьев.

По телефону (или позже письменно) обратитесь с просьбой объяснить причину удаления (пересадки) объектов растительного мира в местный ЖЭС, горисполком, или в организацию, осуществляющую работы.

Сфотографируйте каждое дерево (зеленое насаждение) до начала вырубки, чтобы можно было привлечь возможных нарушителей к ответственности в том случае, если обнаружится факт нарушения законодательства.

Также обратите внимание, что во время работ участок должен быть обозначен сигнальными лентами по периметру. Также должна быть информация о том, какая организация проводит удаление / пересадку, и ее контакты.