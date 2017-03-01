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Чтобы не высадили. Где и когда школьникам можно ездить бесплатно?
02.03.2017 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Школьники могут ездить в общественном транспорте бесплатно при наличии справки из школы. При этом руководители автопарков рекомендуют контролерам и кондукторам даже при ее отсутствии не высаживать ребенка из транспорта. Тем не менее, периодически такие случаи встречаются в
Минск и пригороды. В 2017 году норму о бесплатном проезде минских школьников прописали в отдельном
Льгота дается школьникам на основании электронной карты учащегося или справки с указанием номера школы и домашнего.
Областные города освобождают школьников от платы за проезд на основании
В Гомельской, Брестской и Могилевской области проезд на кружки и секции для школьников даже в выходные бесплатный, но, по правилам, в школьной справке должно быть прописано, в каких именно кружках занимается ребенок.
Директор «Витебскоблавтотранс» Василий Дятлов рассказал, что в работе контролеры руководствуются постановлением Совмина, и дети со справками ездят бесплатно. В остальных случаях — это вопрос «морального отношения».
— Мы предупреждали работников, чтобы у нас конфликтов с проездом детей в общественном транспорте не было. Видимо, люди все понимают, потому что у нас за все время не было таких проблем: ни одной ни письменной, ни телефонной жалобы.
И в Минске, и в областях транспортники заверяют: дети имеют право ездить в общественном транспорте самостоятельно, и контролеры получают рекомендации их не высаживать.
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TUT.BY узнал, где и когда школьнику проезд бесплатный - в Минске и областях, а также в пригородном транспорте
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