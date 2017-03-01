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"Кто поцарапает стены - будет 15 суток восстанавливать". Как министры открывали музей милиции
02.03.2017 18:18 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня в Минске высокопоставленные чиновники торжественно открыли скульптуру городового и реконструированный музей милиции. Роль хозяина мероприятия взял на себя глава МВД Игорь Шуневич, который показывал гостям экспозицию. Что можно бесплатно посмотреть в музее, как там оказался флаг «Правого сектора», а министр культуры нашел сюжет для фильма — в материале TUT.BY.
Открытие памятника и история музея милиции
Около 12 часов дня возле одного из зданий МВД на Городском Валу стоят люди в погонах, чиновники и пресса. Обычных горожан просят обходить это место по противоположной стороне улицы. Сегодня здесь с участием главы МВД Игоря Шуневича открывают памятник городовому и реконструированный музей милиции.
На открытие также пришли глава Минска Андрей Шорец, министр обороны Андрей Равков, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, глава МЧС Владимир Ващенко и министр культуры Борис Светлов. С памятника сняли покрывало, а Шуневич и Шорец произнесли короткие торжественные речи.
Как оказалось, решение поставить здесь монумент именно царскому правоохранителю не случайно. Директор музея милиции Виолетта Салодкая поясняет, что они хотели воссоздать в этом квартале атмосферу начала 20 века, потому что само здание музея построено в 1914 году. Более того, многие царские полицейские после революции перешли служить в советскую милицию и передали ей свой опыт, поясняет она.
Здание музея находится по адресу Городской Вал, 7 — во дворе за скульптурой. По слухам, изначально здесь находился дом раввина, который был построен таким образом, что уцелел даже в войну. Первая же экспозиция музея милиции появилась здесь в 80-е, а в 1990-е годы учреждение прекратило работу. Заново оно открылось только в 2004 году, а к 100-летию милиции здесь привели масштабную реконструкцию, вернув зданию близкий к первоначальному облик.
История милиции со времен ВКЛ, сюжет для фильма и уникальный орден
Сегодня обновленный музей показали высокопоставленным силовикам и чиновникам.
«Всю ночь полы мыла, пока все не сделали», — шутит Игорь Шуневич, представляя директора музея гостям. Виолетта Салодкая провела для них экскурсию по экспозициям.
«Пожалуйста, стены не царапайте — новый музей. Кто поцарапает стены — будет 15 суток восстанавливать», — иронизирует министр МВД в адрес плотно идущих по коридору гостей, и мы оказываемся в первом зале. Здесь представлены экспонаты правоохранительной системы времен ВКЛ.
Следующий зал — о периоде нахождения Беларуси в составе Российской Империи. Салодкая показывает гостям фигуру Аркадия Кошко и рассказывает его историю. Оказывается, это уроженец Бобруйска, который стал начальником сыска Российской Империи.
«Фигура легендарная. Называли его российским Шерлоком Холмсом. После революции он эмигрировал в Париж, ему предлагали должность в Скотленд-Ярде в Лондоне, но он остался верен себе и писал мемуары», — рассказывает директор музея.
«А это интересный сюжет для кино», — рассуждает вслух министр культуры Борис Светлов.
Мы же направляемся в залы постреволюционного времени. Особое внимание гостей обращают на Орден Трудового Красного Знамени БССР, который вручался с 1924-го по 1932 год. Их сохранилось всего 11 штук.
«Уникальность этого ордена в том, что на нем надписи на четырех языках: белорусском, русском, польском и идиш. И стоимость его… Никому не скажу, чтобы не соблазнять», — говорит Шуневич.
Оружие банды Морозова, флаг «Правого сектора» и мотоцикл без герба
Далее мы двигаемся на второй этаж — в залы военного и послевоенного периода. Один из них посвящен в том числе брестским правоохранителям, которые первыми встретили Великую Отечественную.
Мы минуем послевоенные стенды и переходим к экспозициям, посвященным милиции независимой Беларуси. Стенды здесь посвящены подразделениям, которые занимаются охраной общественного порядка.
Здесь можно увидеть в том числе изъятое у банды Морозова оружие, поддельные доллары, липовый алкоголь, ноутбук из 90-х, различные муляжи для незаконного хранения наркотиков и многое другое.
Мы же обращаем внимание на стенд, где лежит флаг «Правого сектора», наклейки фанатов БАТЭ, Динамо и других футбольных клубов.
Директор музея поясняет, что это стенд посвященный борьбе с организованной преступностью, коррупцией, а также сотрудничеству с Интерполом. Флаг «Правого сектора» оказался тут не случайно.
«Это экстремистская организация, которая сейчас на территории Беларуси начинает присоединяться к футбольным фанатам и превращать футбол в нечто иное», — поясняет директор музея.
Еще один интересный экспонат — мотоциклетный эскорт в форме 90-х годов. Именно в такой сотрудники «Стрелы» встречали Билла Клинтона в 1994-ом.
«Герб был. Сделайте», — говорит Шуневич, показывая на отверстия под стеклом мотоцикла. На этом осмотр экспозиции заканчивается, но ее абсолютно бесплатно сможет увидеть любой желающий. Мы рассказали лишь о малой части из 11 тысяч экспонатов.
Для того чтобы попасть в музей милиции, нужно всего лишь предварительно записаться. Это можно будет сделать уже со следующего понедельника, а чуть позже здесь появятся аудиогиды на разных языках и собственный сайт.
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Что можно бесплатно посмотреть в музее и как там оказался флаг "Правого сектора" - материале TUT.BY.
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