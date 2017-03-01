Сегодня в Минске высокопоставленные чиновники торжественно открыли скульптуру городового и реконструированный музей милиции. Роль хозяина мероприятия взял на себя глава МВД Игорь Шуневич, который показывал гостям экспозицию. Что можно бесплатно посмотреть в музее, как там оказался флаг «Правого сектора», а министр культуры нашел сюжет для фильма — в материале TUT.BY.





Открытие памятника и история музея милиции

Около 12 часов дня возле одного из зданий МВД на Городском Валу стоят люди в погонах, чиновники и пресса. Обычных горожан просят обходить это место по противоположной стороне улицы. Сегодня здесь с участием главы МВД Игоря Шуневича открывают памятник городовому и реконструированный музей милиции.



Министр внутренних дел Игорь Шуневич следует на мероприятие

На открытие также пришли глава Минска Андрей Шорец, министр обороны Андрей Равков, председатель Следственного комитета Иван Носкевич, глава МЧС Владимир Ващенко и министр культуры Борис Светлов. С памятника сняли покрывало, а Шуневич и Шорец произнесли короткие торжественные речи.





Как оказалось, решение поставить здесь монумент именно царскому правоохранителю не случайно. Директор музея милиции Виолетта Салодкая поясняет, что они хотели воссоздать в этом квартале атмосферу начала 20 века, потому что само здание музея построено в 1914 году. Более того, многие царские полицейские после революции перешли служить в советскую милицию и передали ей свой опыт, поясняет она.





Здание музея находится по адресу Городской Вал, 7 — во дворе за скульптурой. По слухам, изначально здесь находился дом раввина, который был построен таким образом, что уцелел даже в войну. Первая же экспозиция музея милиции появилась здесь в 80-е, а в 1990-е годы учреждение прекратило работу. Заново оно открылось только в 2004 году, а к 100-летию милиции здесь привели масштабную реконструкцию, вернув зданию близкий к первоначальному облик.





История милиции со времен ВКЛ, сюжет для фильма и уникальный орден

Сегодня обновленный музей показали высокопоставленным силовикам и чиновникам.

«Всю ночь полы мыла, пока все не сделали», — шутит Игорь Шуневич, представляя директора музея гостям. Виолетта Салодкая провела для них экскурсию по экспозициям.





«Пожалуйста, стены не царапайте — новый музей. Кто поцарапает стены — будет 15 суток восстанавливать», — иронизирует министр МВД в адрес плотно идущих по коридору гостей, и мы оказываемся в первом зале. Здесь представлены экспонаты правоохранительной системы времен ВКЛ.





Следующий зал — о периоде нахождения Беларуси в составе Российской Империи. Салодкая показывает гостям фигуру Аркадия Кошко и рассказывает его историю. Оказывается, это уроженец Бобруйска, который стал начальником сыска Российской Империи.





«Фигура легендарная. Называли его российским Шерлоком Холмсом. После революции он эмигрировал в Париж, ему предлагали должность в Скотленд-Ярде в Лондоне, но он остался верен себе и писал мемуары», — рассказывает директор музея.

«А это интересный сюжет для кино», — рассуждает вслух министр культуры Борис Светлов.



Министр культуры Борис Светлов

Мы же направляемся в залы постреволюционного времени. Особое внимание гостей обращают на Орден Трудового Красного Знамени БССР, который вручался с 1924-го по 1932 год. Их сохранилось всего 11 штук.

«Уникальность этого ордена в том, что на нем надписи на четырех языках: белорусском, русском, польском и идиш. И стоимость его… Никому не скажу, чтобы не соблазнять», — говорит Шуневич.



Председатель Следственного комитета Иван Носкевич

Оружие банды Морозова, флаг «Правого сектора» и мотоцикл без герба

Далее мы двигаемся на второй этаж — в залы военного и послевоенного периода. Один из них посвящен в том числе брестским правоохранителям, которые первыми встретили Великую Отечественную.

Мы минуем послевоенные стенды и переходим к экспозициям, посвященным милиции независимой Беларуси. Стенды здесь посвящены подразделениям, которые занимаются охраной общественного порядка.



Министр обороны Андрей Равков

Здесь можно увидеть в том числе изъятое у банды Морозова оружие, поддельные доллары, липовый алкоголь, ноутбук из 90-х, различные муляжи для незаконного хранения наркотиков и многое другое.

















Мы же обращаем внимание на стенд, где лежит флаг «Правого сектора», наклейки фанатов БАТЭ, Динамо и других футбольных клубов.

Директор музея поясняет, что это стенд посвященный борьбе с организованной преступностью, коррупцией, а также сотрудничеству с Интерполом. Флаг «Правого сектора» оказался тут не случайно.

«Это экстремистская организация, которая сейчас на территории Беларуси начинает присоединяться к футбольным фанатам и превращать футбол в нечто иное», — поясняет директор музея.

Еще один интересный экспонат — мотоциклетный эскорт в форме 90-х годов. Именно в такой сотрудники «Стрелы» встречали Билла Клинтона в 1994-ом.





«Герб был. Сделайте», — говорит Шуневич, показывая на отверстия под стеклом мотоцикла. На этом осмотр экспозиции заканчивается, но ее абсолютно бесплатно сможет увидеть любой желающий. Мы рассказали лишь о малой части из 11 тысяч экспонатов.

Для того чтобы попасть в музей милиции, нужно всего лишь предварительно записаться. Это можно будет сделать уже со следующего понедельника, а чуть позже здесь появятся аудиогиды на разных языках и собственный сайт.



