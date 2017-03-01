МИНСК, 2 мар — Sputnik. Интересные поздравления в стихотворениях для мам, бабушек, дочерей и жен — в специальном обзоре Sputnik к Международному женскому дню.

Накануне 8 Марта мужчины начинают срочно искать подарки и поздравления женщинам: кто-то своими руками делает открытку или покупает букеты роз, другие ограничиваются стихотворением в SMS или мессенеджере.

Статистика "Яндекса" подтверждает, что белорусы усиленно ищут в начале марта поздравления, стихи и открытки к 8 Марта — для жен, сестер, подруг, мам, бабушек и просто прекрасных женщин. Sputnik подготовил специальные карточки с интересными стихотворными поздравлениями с праздником для всех.

Среди запросов белорусов бывают и интересные — например, "открытка с 8 Марта мужику" или "что подарить жене на 8 Марта если мало денег". Некоторые белорусы интересуются и тем, как празднуют этот день на Мадагаскаре и что подарить коллегам, если в коллективе всего трое мужчин и 25 женщин.