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Маме, подруге и бабуле: поздравления к 8 Марта

02.03.2017 18:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Интересные поздравления в стихотворениях для мам, бабушек, дочерей и жен — в специальном обзоре Sputnik к Международному женскому дню.

Накануне 8 Марта мужчины начинают срочно искать подарки и поздравления женщинам: кто-то своими руками делает открытку или покупает букеты роз, другие ограничиваются стихотворением в SMS или мессенеджере.

Статистика "Яндекса" подтверждает, что белорусы усиленно ищут в начале марта поздравления, стихи и открытки к 8 Марта — для жен, сестер, подруг, мам, бабушек и просто прекрасных женщин. Sputnik подготовил специальные карточки с интересными стихотворными поздравлениями с праздником для всех.

Среди запросов белорусов бывают и интересные — например, "открытка с 8 Марта мужику" или "что подарить жене на 8 Марта если мало денег". Некоторые белорусы интересуются и тем, как празднуют этот день на Мадагаскаре и что подарить коллегам, если в коллективе всего трое мужчин и 25 женщин.

 
Теги: Минск
 
 
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Первые дни марта для всех мужчин посвящены одному: поиску подарков и поздравлений для любимых женщин к 8 Марта.

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