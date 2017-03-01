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Суд объявит приговор "Террор-машине" 3 марта

02.03.2017 18:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Витебский областной суд в пятницу объявит приговор Станиславу Гончарову, более известному по прозвищу "Террор-машина", сообщили Sputnik в областном суде.

Суд объявит приговор "Террор-машине" 3 марта
© Sputnik / Виктор Толочко
СК: "Террор-машина" раньше ездил в Оршу издеваться над подростками

Гончаров был задержан в апреле прошлого года за издевательство над подростками. Ему было предъявлено обвинение в злостном хулиганстве по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси. Сообщалось, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

"Завтра, 3 марта в 14:00 состоится оглашение приговора по уголовному делу", — рассказала представитель суда Наталья Платоненко.

Она отметила, что также будет оглашен приговор пяти подельникам Гончарова. Двое фигурантов обвиняются в хранении порнографических материалов.

Ранее Sputnik со ссылкой на МВД сообщал, что у милиции также есть информация, что Гончаров два года (2014-2016) участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона "Азов".

 
Теги: Минск
 
 
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Гончарову был задержан за издевательство над подростками, ему предъявлено обвинение в злостном хулиганстве.

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