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Суд объявит приговор "Террор-машине" 3 марта
02.03.2017 18:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар — Sputnik. Витебский областной суд в пятницу объявит приговор Станиславу Гончарову, более известному по прозвищу "Террор-машина", сообщили Sputnik в областном суде.
© Sputnik / Виктор Толочко
Гончаров был задержан в апреле прошлого года за издевательство над подростками.
"Завтра, 3 марта в 14:00 состоится оглашение приговора по уголовному делу", — рассказала представитель суда Наталья Платоненко.
Она отметила, что также будет оглашен приговор пяти подельникам Гончарова. Двое фигурантов обвиняются в хранении порнографических материалов.
Ранее Sputnik со ссылкой на МВД сообщал, что у милиции также есть информация, что
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Гончарову был задержан за издевательство над подростками, ему предъявлено обвинение в злостном хулиганстве.
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