МИНСК, 2 мар — Sputnik. Витебский областной суд в пятницу объявит приговор Станиславу Гончарову, более известному по прозвищу "Террор-машина", сообщили Sputnik в областном суде.



© Sputnik / Виктор Толочко СК: "Террор-машина" раньше ездил в Оршу издеваться над подростками

Гончаров был задержан в апреле прошлого года за издевательство над подростками. Ему было предъявлено обвинение в злостном хулиганстве по ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси . Сообщалось, что дело будет рассматриваться в закрытом режиме .

"Завтра, 3 марта в 14:00 состоится оглашение приговора по уголовному делу", — рассказала представитель суда Наталья Платоненко.

Она отметила, что также будет оглашен приговор пяти подельникам Гончарова. Двое фигурантов обвиняются в хранении порнографических материалов.

Ранее Sputnik со ссылкой на МВД сообщал, что у милиции также есть информация, что Гончаров два года (2014-2016) участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона "Азов" .