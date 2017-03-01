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Рыцари и битвы разных времен. В Верхнем городе пройдет большой исторический фестиваль
02.03.2017 19:16 — Новости Общества | Tut.by
В пятницу в столице отмечают 950 лет со дня Битвы на Немиге, в связи с чем в Верхнем городе пройдет большой фестиваль исторической реконструкции. Что там можно будет увидеть, рассказали в Мингорисполкоме.
Фестиваль «Рыцарство во все времена» начнется 3 марта в 15.00 возле Ратуши. На нем реконструкторы покажут события и сражения разных эпох: от раннего Средневековья до конца 19 века.
На фестивале также будут работать интерактивные зоны — кузнецы и лучный тир. Кроме того, в 15.30 в Верхнем городе откроется Музей конки, который находится на улице Кирилла и Мефодия, 6.
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Он состоится уже 3 марта и будет приурочен к юбилею Битвы на Немиге.
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