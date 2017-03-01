В пятницу в столице отмечают 950 лет со дня Битвы на Немиге, в связи с чем в Верхнем городе пройдет большой фестиваль исторической реконструкции. Что там можно будет увидеть, рассказали в Мингорисполкоме.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Фестиваль «Рыцарство во все времена» начнется 3 марта в 15.00 возле Ратуши. На нем реконструкторы покажут события и сражения разных эпох: от раннего Средневековья до конца 19 века.

На фестивале также будут работать интерактивные зоны — кузнецы и лучный тир. Кроме того, в 15.30 в Верхнем городе откроется Музей конки, который находится на улице Кирилла и Мефодия, 6.